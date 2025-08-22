En medio del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) --que salpican al entorno más cercano al Presidente--, la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, convocó al jefe de Gabinete, Guillermos Francos, a dar su informe de gestión para este miércoles 27 de agosto desde las 12 del mediodía. Esta semana, cuando se destapó el escándalo por los audios filtrados del exjefe la Andis, Diego Spagnuolo, Francos confesó: "Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario".

El escándalo destapado por los audios de Spagnuolo, a quien este mediodía la Policía le secuestró su celular en un operativo del que intentó fugarse, promete llevarse todos los focos durante la nueva visita de Francos al Congreso, quien deberá tener la paciencia que no consiguió la última vez que visitó el Senado en junio.

En aquel informe de gestión ofrecido a la Cámara alta, el jefe de Gabinete terminó con escándalo, cuando decidió retirarse de forma abrupta luego de que una senadora fueguina lo tildara de "mentiroso" y le dijera que al Gobierno "no le importa la soberanía del Atlántico Sur".

Ahora, Francos deberá enfrentarse a las consultas de los diputados y diputadas en medio del escándalo por coimas y tras sucesivas derrotas legislativas. Agosto arrancó con dos reveses para el Gobierno, cuando la Cámara baja dio media sanción a Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, que ayer el Senado convirtió en ley. Luego de aquella derrota, Francos reconoció: "Perdimos todas".

Recién este miércoles, el oficialismo logró reunir a algunos aliados para sostener el veto al aumento para los jubilados, a quienes la Casa Rosada se negó por segundo año consecutivo en darle un exiguo aumento. Pero ayer, en el Senado, recibió siete votaciones en contra al hilo y por una abrumadora mayoría.

Respecto del escándalo en la Andis, Francos puso la cara por la Casa Rosada en la mañana de este jueves, cuando confirmó que Spagnuolo, el amigo y exabogado de Milei, fue separado de su cargo; pero pidió no responder sobre las personas acusadas en los audios. "Son temas que tiene que investigar la Justicia", indicó el funcionario.

Quizá el próximo miércoles, cuando visite la Cámara de Diputados, repite esa oración más de una vez.