Un traspié que puede preocupar

1 Central: Ledesma (5); Molina (4), Caruzzo (6), Barbieri (5), Brítez (5); Rius (4), Rinaudo (5), Gil (5), Zabala (4); Lovera (7), Riaño (4). DT: Diego Cocca.

1 Patronato: Ibañez (7); Chimino (6), F. Mancinelli (6), Escudero (5), Abero (4); Compagnucci (5), Chicco (5), Lemos (4), Rosales (4); Ábalos (5), Silveira (5). DT: Mario Sciacqua.

Goles: PT 32m Lovera (C), ST 19m Chicco (P)

Cambios: PT 14m L. Mancinelli (5) por Compagnucci (P), 39m Tarragona (5) por Silveira (P), ST 20m Gamba por Lovera (C), 30m Ribas por Riaño (C), 32m Cortizo por Rosales (P), 36m Ortigoza por Gil (C).

Expulsado: ST 9m Lemos (C).

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Central.

Sebastián Granata Zabala no tuvo buen desempeño ayer en un partido en el que el equipo de Cocca mostró fallas.

Central perdió dos puntos. Iba en ventaja, tenía un jugador de más y un rival inferior como Patronato se lo empató y lo complicó más de la cuenta. En la lucha por la permanencia, el canaya sufrió un traspié y dilapidó una oportunidad ante un rival directo en la pelea de los de abajo. Lovera marcó el gol de la victoria parcial.

Fue claramente superior Central en el primer tiempo. Sin deslumbrar, el canaya le tiró la chapa encima al conjunto entrerriano. Con dificultades para profundizar las jugadas, el elenco de Cocca totalizó la tenencia de la pelota, generó las situaciones más claras y prevaleció en el mediocampo. De esa manera, a Patronato no le quedó otra que guarecerse y depender, casi en exclusividad, de lo que haga el arquero Ibáñez. El uno, con tapadas a Lovera y Brítez, fue determinante para mantener el juego en cero.

Si bien Central era el dominador, solo lastimaba cuando Lovera aparecía en acción. El joven es uno de los grandes aciertos de Cocca, hay un antes y un después en su carrera desde que lo dirige el DT que sacó campeón a Racing. Después de la mediahora, la recibió por izquierda, hizo un par de firuletes y definió seco de derecha al segundo palo. Gran gol para darle justicia al resultado.

Durante un cuarto de hora del epílogo, el canaya controló el juego sin sobresaltos. El segundo estaba al caer, o al menos eso parecía. En el medio, a Patronato le echaron a un jugador. Todo a merced del local. Pero Central comenzó a demostrar los problemas que tiene para generar juego, no cerró el partido y el visitante le empató tras una buena jugada que resolvió Chicco con un buen remate desde fuera del área. No era merecido, pero el canaya quedó expuesto, sus fallas fueron más visibles.