Tras el empate en uno ante Patronato de Paraná, el defensor Emanuel Brítez (foto) se retiró de la cancha con "impotencia". El ex jugador de Unión de Santa Fe reflexionó: "Nos complicaron más con un hombre menos. No pudimos entrarles, lo primero que hicimos fue mirar la tabla, no sé si dejamos pasar la oportunidad porque intentamos de todas las maneras, y con 2 puntos nos quedábamos más tranquilos". El lateral izquierdo, por otro lado, se sintió incómodo cuando le preguntaron por la no concentración del plantel y eligió no responder las inquietudes. Por la próxima fecha, la quinta, el canaya visitará a Colón en Santa Fe el domingo a las 11.

66 puntos tiene Central en la sumatoria de los últimos tres torneos. En la pelea por el descenso, hoy jugaría un desempate con Patronato para dirimir quien se salva. Newell´s, que suma 64, tiene un partido menos.

"Estoy contento por el gol, pero con bronca por el resultado, hicimos un partido muy bueno". Maximiliano Lovera (foto), delantero de Central.

Boca quiere a un delantero

El delantero de Central Maximiliano Lovera está en el radar de Boca. Necesitada de fondos frescos, la dirigencia canaya no ve con malos ojos transferir al joven atacante, que en la actualidad tiene su rendimiento más alto desde que debutó en Primera. La comisión directiva auriazul, que tiene el 90 por ciento del pase, cotizó al formoseño en 5 millones de dólares. El diez restante pertenece al jugador. Con ese monto, el club rosarino sanearía varias de las dificultades financieras que sufre. Boca, que juega Copa Libertadores y Superliga, lo sigue de cerca y haría una oferta en los próximos días, por el cien por ciento o la mitad de la transferencia.