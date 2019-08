¿Existe alguna propuesta o solución intermedia para los reclamos de las provincias por la pérdida de recursos coparticipables y el congelamiento en las naftas?

Puede existir una negociación. Pero yo no anticipo medidas ni desmiento ninguna. Porque si no, me obligan a sacar propuestas de la mesa. Respecto del reclamo de las provincias, son dos reclamos diferentes. El de las naftas es más un problema del sector privado por los productores, porque las provincias reclaman que dejan de ganar. No es que pierden recursos, si subiera el precio de los combustibles sus regalías serían mayores. En el caso de IVA y Ganancias son recursos coparticipables. Un país federal implica que somos socios en las buenas y en las malas. No es que cuando sube dame mi parte y cuando hay medidas de alivio que resienten la recaudación, las provincias no están dispuestas a poner nada. A eso voy, ¿no? Este gobierno avanzó mucho en el federalismo automático de los recursos. Eso les dio a los gobiernos más autonomía y capacidad de proyección. En ese marco hay que analizarlo. Los beneficios de ganancias y baja del IVA son para ciudadanos que viven en las provincias. Son para sus ciudadanos. La Nación hace su esfuerzo. Aspiramos a que las provincias hagan lo mismo. Ahora, este es un esquema definitivo. Vamos a discutirlo en el proyecto de Presupuesto que se presentará en 20 días.

¿Qué significa que ya se hizo el ajuste de tarifas?

Las tarifas este año ya no se modifican más. Cuando digo que se corrigieron las tarifas me refiero a que en 2015 las tarifas cubrían un 15 por ciento de los costos y por eso había exceso de demanda y defectos de oferta. Se producía a pérdida. La historia que todos sabemos. Eso se corrigió a un nivel donde las tarifas representan el 75 por ciento de los costos en el caso de las eléctricas y en las de gas un poco más. Buena parte de la corrección de tarifas ya está hecha. No es lo mismo pasar de 75 a 100 que de 15 a 75. Es muy diferente. Las condiciones son distintas. El próximo gobierno no tiene que darle un golpe al bolsillo. Las tarifas están próximas a las de equilibrio

¿Tiene previsto convocar las audiencias para determinar el próximo incremento en la tarifa de gas que se reflejaría en las boletas en enero de 2020? ¿Se hará en octubre esa audiencia?

No lo sé. No lo tengo en el radar. Defaulteo esa pregunta. No sé la respuesta. No la tengo presente.