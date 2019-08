Los Fernández ganan por paliza. Y atenti que no estoy hablando de política sino de fútbol. Por empezar aquella publicidad radial "Pelotas chicas, pelotas grandes ¡qué pelotas tiene Fernández!”, quedó sin dudas en la memoria de los futboleros y hay que tenerla presente siempre. A lo largo de la historia hubo Fernández para todos los gustos, y por tanto es para tenerla en cuenta. Hasta podemos armar un buen equipo, no diré el mejor equipo de los últimos 50 años porque, claro, no estamos hablando de política.

Pero un equipo de Fernández sería una verdadera selección nacional, nunca en modo Scaloni, tal vez sí algo resultadista onda Bilardo. Veamos. En el arco ponemos a Nereo Fernández, el actual arquero de Atlético Rafaela , como para decir que es un equipo federal que le da gran importancia al interior del país. En defensa llamamos al ex River y jugador de la Selección Augusto Fernández, un Fernández que triunfó por el mundo y es respetado por todos. Y por todas. Y por todes.

En la zaga central llevamos al joven de Vélez Damián Fernández, como para tener presente a la gloriosa juventud, y a Edgar Fernández, aquel marcador de punta de Colón de Santa Fe de los '70 al que no vi jugar pero sí recuerdo de las figuritas. Juventud y experiencia defendiendo este frente nacional. Un Frente que bien podríamos decir que es de todos, pero no lo digo para no llevar a malentendidos de carácter político. Completamos el mediocampo con aquella promesa de La Plata que fue volante de Gimnasia e Independiente de los '90, el "Yagui" Fernández. Otro ex Gimnasia, Pablo "El Moncho" Fernández. En el corazón del campo de juego el mediocampista de Rosario Central José Luis Fernández, y nuestra gran estrella, el gran "Nacho" Fernández, multicampeón con River y dueño de una estadística increíble en el Millo: siempre que él hizo un gol, su equipo ganó.

Arriba hay Fernández de sobra, para elegir, alardear y aplaudir: Gastón “la Gata” Fernández que empezó en River, pasó por Racing y ahora está en Estudiantes. El “Pícaro” Fernández del Lobo y Vélez. Nicolás Fernández, actual delantero de Defensa y Justicia. Y Walter Fernández, aquel puntero de Racing que ganó la Supercopa en el '88. Equipazo. Como verán hay muchos Fernández en el fútbol. Y ya que estamos metemos al periodista "Tití" Fernández, que una manito nos puede dar. Una lista larga de Fernández que si hablara de política diría que está como para votar completa. Pero no hablo de política. Porque entonces la tendría que comparar con la lista rival que apenas tendría a Federico Macri de Argentino de Rosario como representante, y carece de gracia. Está claro que la frase: “Pelotas chicas, pelotas grandes, qué pelotas tiene Macri” no rima. Y si no tiene rima nos quedamos con los Fernández. Aunque no estemos hablando de política, claro.