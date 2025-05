“El grave problema que tiene la Argentina es que sus dirigentes políticos esperan que al Gobierno nacional le vaya mal”, sostuvo ayer el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. También consideró que la agenda de la política no está alineada con las necesidades y preocupaciones de la gente.

Sáenz defendió su postura dialoguista con la administración nacional y se incluyó entre los gobernadores que fueron parte de que el gobierno de Javier Milei obtenga “las herramientas para que pueda desarrollar su programa de gobierno”. En este sentido indicó que es “una responsabilidad cívica acompañar”, pero aclaró: “Cuando creemos que algo no está bien también lo decimos”.

“Yo sinceramente quiero que al Presidente le vaya bien, porque así nos irá bien a todos los argentinos”, afirmó, y consideró que una vez terminadas las elecciones, “necesitamos que se nos acompañe para ejecutar el plan de gobierno que es lo que en definitiva la gente dijo sí con su voto".

Al mencionar aquello de que los dirigentes políticos esperan que al Gobierno nacional le vaya mal y de que la agenda de la política no está alineada con las necesidades de la gente, Sáenz se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner y al expresidente Mauricio Macri: “No pueden pretender ser parte de un poder que ya no tienen. El problema es no darse cuenta de que, una vez que se fueron, se fueron”, dijo.

“Yo veo que se ofenden mucho”, insistió, la “gente en las últimas elecciones votó claramente que ya no quiere más ni Macri ni Cristina”.

En cuanto a su postura de diálogo y acompañamiento a la gestión de La Libertad Avanza, consideró que no se trata de renunciar a las convicciones, sino de tener en claro que primero está la Argentina.

Reiteró que los pedidos de los gobernadores al Gobierno nacional se refieren a cuestiones regionales que se relacionan con tener las mismas posibilidades para crecer en forma simétrica en relación a otras regiones del país. Y diferenció: “Nosotros no estamos encima del Presidente pidiéndole ministros en la Corte, auditores, jueces y cargos”.

También volvió a plantear que es necesaria una discusión seria sobre la coparticipación: “Sería bueno que nos sentemos a discutir este tema, tal como lo plantea la Constitución de 1994 y uno de los puntos centrales del Pacto de Mayo”, afirmó.