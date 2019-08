La risa de colibrí de la cantante Kim Petras reverbera metalizada y amable desde el living de algún estudio top de grabación de la Costa Oeste norteamericana. En donde sea que esté, tramos sueltos de un silbido bailable á la Bob Sinclar invaden los silencios que son ruido blanco entre agradecimientos mutuos y halagos elementales. Es la primera vez que un medio argentino consigue su palabra; de sus más de dos millones de seguidorxs en Spotify ha de existir sin dudas una fracción local nada despreciable, o al menos eso le aseguramos vía telefónica. Cosas de este tenor son las que se proclaman cuando el trabajo se solapa con la devoción.

De Petras hemos hablado en nuestras páginas hace algo menos de un año, en ocasión de la salida de la que es hasta el momento su obra mejor pulida: el EP “Turn off the light, Vol.1”, una colección de ocho canciones electropop con temática halloweenesca arregladas como un track continuo y bailable. Los estribillos sonaban a estadio; los arreglos, ominosos, a Daft Punk revisitando los beats más sórdidos de “Blackout”, magnum opus de Britney.

NACE UNA ESTRELLA

Trasladada desde su Alemania natal a Los Angeles hace una década, Petras comenzó su carrera componiendo letras propias y subiendo a las redes versiones de hits ajenos. Antes de emigrar, había atravesado de manera pública su transición de género en plena pubertad cuando, con el apoyo familiar, decidió hacer un registro del proceso como modo de ayudar a otras personas trans. Fundó su sello discográfico en 2017 y empezó a trabajar ininterrumpidamente con el productor Dr. Luke, personaje polémico de la escena pop a partir de que la cantautora Kesha lo demandara por acoso y abuso sexual. Aunque el fallo judicial terminó favoreciendo al acusado, varias caras famosas salieron a respaldar a Kesha; Petras, por su parte, primero apoyó con timidez a su productor, aunque poco más tarde se desligó del asunto y ahora no hace declaraciones al respecto. Mientras tanto Dr. Luke, patéticamente rebautizado MADEINCHINA a partir del cierre del juicio, sigue siendo coautor de todas las canciones de la alemana. La cultura de cancelación, se ve, conoce límites. Este artículo es muestra de ello.

Aunque líricamente la temática del nuevo álbum apele a lo que de ella ya conocemos (chongos, falopa, ropa cara, amigxs), en lo musical se aprecia un viraje del pop prístino hacia ritmos urbanos más cansinos y mimosos. Sin embargo hay aún destellos eurodance, por gracia divina, como la neumática “Sweet spot”, un homenaje insolente al pop-house afrancesado de Modjo o, nuevamente, Daft Punk. Es un hit que atravesará los veranos de cualquier hemisferio como el himno de masas que, estando a punto de ser, no fue. Están tambien la exacta “Icy” y la kilombera “Personal hell”, prima hermana de The Weeknd, una, y de Katy Perry, la otra.

VIVA LA VIDA POP

Petras dialoga con Soy en medio del descanso que antecede a la gira con la que viene presentando su primer disco, “Clarity” (bromea vía twitter sobre el espanto de tener que tener que armar valijas, algo que sus seguidorxs aprecian -perdón, apreciamos- como señal de familiaridad: es casi una más).

De tus contemporáneas, quizás Carly Rae Jepsen sea una de las pocas otras cantautoras dedicadas a hacer canciones pop en la misma veta que las tuyas. ¿Cuáles dirías que son las características que definen tus temas?

Bueno, qué honor, muchas gracias... Creo que el elemento clave que define mis canciones es, probablemente, la influencia de la música que yo escuchaba cuando empecé a componer y a escribir sobre lo que ocurría en mi vida en la adolescencia. No me gustaba mucho la escuela, no tenía muchxs amigxs. Solía correr a casa desde el colegio y ver videos de Gwen Stefani, videos de Britney Spears. Escuchaba música pop y me olvidaba de mis problemas. Creo que es por eso que hago que mis canciones sean felices y “grandes” y pop, divertidas. Ésa es mi regla número uno cuando compongo y es algo que aprendí de adolescente. Así que soy una artista pop que intenta hacer sus canciones incluso más pop que aquellas que escuchaba.

Hay muchas de tus letras que hablan de salir, de consumir alcohol y drogas. ¿En qué momento la honestidad se agota?

Me gusta que mi música sea personal, y también que la gente pueda identificarse con lo que hago, entonces todas esas cosas aparecen porque son parte de mi vida. Hay muchos otros aspectos míos que también están en mis letras.

Entre lo que parece crujir como un envoltorio siendo abierto (¿chocolate? ¿earpods? ¿lipgloss?), Petras va dando pistas sobre las referencias de estilo que guiaron visualmente el concepto detrás de “Clarity”. La era de sus anteriores singles, un juego de neón y acrílicos, incluía mascotas artrópodas, castillos de caramelo tallado y boulevares enhebrados de falsas marcas top. La Petras actual se hace envolver en humo, mucho humo siempre, subida a un capot o lamentada en organzas, la pose afectada, todo drama.

Tu universo visual es siempre muy parejo, así que me gustaría preguntarte por las inspiraciones para el arte de “Clarity”.

Creo que fue inspirado en gran parte por películas de acción de los ‘90s... Siempre me enamoraron la luz y el clima de films como “Terminator”, esa iluminación más tenue, monocromática, así que definitivamente hubo un poquito de eso. También la lencería que elegí usar, que hace referencia a la época dorada de Hollywood...

Me pareció detectar guiños visuales a “La muerte le sienta bien”.

Definitivamente, y es una de mis películas favoritas. En este momento, que estoy preparando “Turn off the light, vol. 2”, no paro de ver films de terror para entrar en ese espíritu. Películas de asesinos seriales, monstruos, todo eso. Es lo que siempre me inspira, las películas, sobre todo películas viejas, además de videos musicales, claro.

Ya que mencionás “Turn off the light, vol.2”, ¿qué nos podés contar al respecto?

Estoy en el estudio ahora mismo mientras te hablo, trabajando como loca en el EP. Lo que puedo decir es que va a ser incluso más terrorífico y más tenebroso.

Quisiera saber sobre tu colaboración con SOPHIE en “1,2,3 dayz up”. Además de ser una genia musical, ella es, como vos, una estrella pop trans de gran visibilidad y relevancia. ¿Tuvo que ver esto último con tu decisión de trabajar juntas?

Pienso que más que nada tuvo que ver con que es una genia musical, como acabás de decir, y definitivamente también tuvo que ver con que su música me inspira y me divierte. Por otro lado, su energía me interesaba.

Es… es realmente difícil asumirse como transgénero, y más para alguien que ya era conocida en la industria, como en su caso. Tenía mucho respeto por SOPHIE y cuando trabajamos juntas sencillamente me voló la cabeza, fue maravilloso. Por suerte la gente lo recibió como una colaboración entre dos artistas y ya, sin poner el énfasis en otra cosa.

He leído declaraciones en las que decís que en el futuro te gustaría que ser una mujer trans ya no sea un foco de atención. ¿Creés que esta postura ayuda a que la idea de visibilidad se amplíe? ¿Te interesa ser una inspiración para otras personas trans?

Sí, realmente espero que así sea, inspirar a la gente que lo necesita. Cada vez somos más las personas trans que hacemos cosas, hacemos música, componemos, y que nos hacemos visibles en el mundo. Creo también que es muy importante que las personas transgénero no nos hagamos cargo de la necesidad de tener que hablar de que somos transgénero. Somos seres humanos… No tiene que ver con ser una mujer o un hombre. Ser trans es simplemente, ya sabés, una parte más de lo humano. Personalmente, deseo que las preguntas que se nos hagan, en cualquier ámbito, sean para conocer en qué somos buenxs, a qué nos dedicamos, hasta dónde queremos llegar. De eso me interesa hablar. Soy una artista pop, ésta es la persona que quiero ser. Es de ésto de lo que me siento de verdad orgullosa.