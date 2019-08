La lesión del base y figura Facundo Campazzo representó la preocupación más grande para la Selección Argentina de básquet durante el agridulce triunfo de este lunes por la mañana frente a Rusia por 85-64, uno de los rivales que tendrá el equipo de Sergio "Oveja" Hernández en el Mundial de China, donde debutará el próximo sábado.

Según el parte preliminar entregado por la Confederación Argentina (CABB), el diagnóstico es un "esguince externo de tobillo derecho", producido en el tercer cuarto, luego de pisar a un rival tras recibir una infracción dentro de la zona pintada.

"Evoluciona favorablemente al tratamiento de fisioterapia. Estamos trabajando intensamente con el cuerpo médico para su pronta recuperación. Somos optimistas", publicó la cuenta oficial de Twitter de la CABB.

Loading tweet ...



El jugador del Real Madrid de España, último MVP del torneo de ese país, quedó tendido inmediatamente en el parquet tras la lesión, se tomó la cabeza y fue retirado por el cuerpo médico albiceleste con gestos de dolor y sin poder caminar por sus propios medios.

"Obviamente que preocupa, supongo que es un esguince, ahora hay que ocuparse. No te podés detener por nada acá. A Facu lo esperaremos hasta que esté listo para volver a la cancha", indicó el entrenador Hernández antes de conocerse el parte médico.





Ganarle a Rusia, un buen síntoma

En cuanto al juego, lo cierto es que Argentina demostró una clara superioridad sobre el que, a priori, sería el rival más duro que tendrá en la primera fase del Mundial. El goleador del encuentro fue Gabriel Deck con 17 puntos (5/12 en dobles y 7/7 en libres), seguido por Nicolás Laprovíttola con 16 (3/3 en dobles, 1/5 en triples y 7/8 en libres). Además, Luis Scola y Nicolás Brussino se destacaron con 13 y 10 puntos, respectivamente.

Este martes, otra vez a las 8:30, la Selección tendrá otro duro examen preparatorio frente a España, en el cierre del triangular amistoso que se celebra en la ciudad china de Ningbo.

Loading tweet ...



"No dramatizamos nunca, a veces jugamos bien, a veces más o menos, a veces mal, pero siempre trabajamos para sumar. Lo que no podés renunciar nunca es al buen juego, después lo que cada uno entienda por buen juego es otra cosa. Nos llevamos un buen partido porque fuimos práctico, pero tuvimos momentos no tan buenos", analizó Hernández, en declaraciones a TyC Sports.