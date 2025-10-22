Karina Alejandra Rott, una mujer oriunda de Las Grutas, Río Negro, permanece internada en estado crítico luego de caer desde un tercer piso en Tulum, México. Según informaron sus familiares, sufrió dos fracturas expuestas y lesiones vertebrales severas que requieren una cirugía urgente para evitar una parálisis o la amputación de una pierna.

Pese a la gravedad del cuadro, la mujer no habría recibido la atención médica adecuada en los hospitales públicos donde fue atendida. Primero fue derivada al hospital de Playa del Carmen y luego al Hospital General Agustín O´Horán de Mérida, pero —según denunciaron sus allegados— ambos centros se negaron a realizar el tratamiento necesario. Los hospitales privados, en tanto, exigen costos imposibles de afrontar para su familia.

El hecho ocurrió cuando Rott se encontraba en el balcón de un tercer piso, en el departamento de su sobrina —a quien había ido a visitar—. Al resbalar descalza sobre el piso mojado, cayó al vacío. El impacto le provocó múltiples fracturas que actualmente mantienen su vida en riesgo.

“La idea es traerla a la Argentina y operarla acá, ya que allá los valores son imposibles de costear, y no hay tiempo ya. Corre riesgo cada segundo que pasa”, explicó Belén, una amiga de Karina, en declaraciones a medios locales.

El operativo para traerla de regreso al país

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades mexicanas, la familia de Karina se contactó con el Gobierno de Río Negro, que dispuso un avión sanitario para su repatriación. El traslado se concretará una vez que el hospital mexicano otorgue la autorización de alta médica, un paso que aún está pendiente y que demora la operación.





“El Gobernador de Río Negro consiguió un avión sanitario. La familia está esperando la autorización del hospital de México para el traslado”, señaló Belén. El plan es realizar la intervención quirúrgica en Argentina, donde los costos son más accesibles y la mujer podrá recibir una atención acorde a su cuadro.

Según informó LMCipolletti, la familia ya notificó la situación al consulado argentino en México y a la Cancillería, aunque —hasta el momento— no han recibido soluciones efectivas ni acompañamiento institucional. “La familia ha contactado desesperadamente a la Embajada y el Consulado, sin respuestas”, sostuvo una vocera del entorno de Rott.

Los familiares organizaron una colecta

Mientras esperan el traslado sanitario, los allegados de Karina organizan una colecta solidaria para cubrir los gastos médicos y logísticos. Las donaciones pueden realizarse al alias porkari2.0, correspondiente a la cuenta de Melanie Jacqueline Rott, familiar directa de la víctima.





Desde el entorno explicaron que la familia atraviesa una situación económica muy difícil y no cuenta con los recursos suficientes para costear el tratamiento.

“Provenimos de una familia de escasos recursos. Solo pedimos ayuda para que Karina pueda volver y ser atendida como corresponde”, señalaron.

