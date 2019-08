El fanatismo por las series puede llevar a decisiones extremas. En protesta por la cancelación de The OA, una fan inició una huelga de hambre en la puerta de la sede central de Netflix en Los Angeles.

Protagonizada por Brit Marlin y Jason Isaacs, la serie de ciencia ficción presenta a un grupo de personas que, a través de extraños movimientos físicos, pueden producir movimientos interdimensionales. The OA fue cancelada por el gigante del streaming a comienzos de este mes –tras dos temporadas-, y el anuncio llevó a una campaña en las redes sociales con el hashtag #SaveTheOA. No conformes con eso, varios fans organizaron una protesta en la sede de Netflix, en Sunset Boulevard.

Una de esas fanáticas es Emperial Young, de 35 años, quien asegura que no come desde el 16 de agosto y que planea continuar su huelga de hambre hasta que Netflix renueve el programa. “El entretenimiento es alimento para el alma humana, y el algoritmo de Netflix no está midiendo eso”, le dijo Young –actualmente desempleada- al sitio Insider. “Al no tomar alimentos fisicos, estoy diciendo que este show es para mí una comida más importante que la verdadera comida”. La mujer señaló que ya la señal Space Channel había cancelado otra de sus series favoritas, Dark Matter: “Esto fue demasiado. No puedo perder también a The OA. Esta es la colina en la que moriré”.

“Aunque en la superficie se ve como que estoy protestando contra una cancelación televisiva, estoy protestando contra las fuerzas capitalistas que mataron al programa, a la falta de fuentes de apoyo sociales y para despertar la conciencia sobre una apropiada enseñanza de Inteligencia Artificial”, escribió Young en Twitter. “La cancelación es una lente para estos temas, y no significa que no esté tratando de salvar al programa; pero no es lo único que estoy haciendo”.

En Facebook se creó una página para fans que quieran sumarse a Young -aunque ella no la auspicia- que fue señalada para su remoción por violar los términos de uso de la plataforma. De hecho, Young también se expresó en Twitter para desaconsejar que otros hagan huelga de hambre. A pesar de ello, la fan aseguró que “seguiré todo lo que pueda. Gandhi hizo muchas huelgas de hambre, y la más larga fue de 21 días, pero la mayoría fueron de 5 o seis días. Veré hasta dónde llego yo”.