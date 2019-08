Los libros perturbadores no pueden cambiar el mundo, pero transforman la vida de sus lectores. Quizá nadie sea el mismo después de haber leído ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?, de Lorrie Moore, la escritora estadounidense que participará del 11° Filba, el Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, que se realizará del miércoles 25 al domingo 29 de septiembre, con una lista de invitados apabullante, mejor que cuando celebraron los diez años.

Allí se destacan también Jonathan Lethem (Estados Unidos), M.John Harrison (Reino Unido), Philippe Sands (Reino Unido), el argelino Jean-Noël Pancrazi, la francesa Julia Deck, la novelista y compositora danesa multigénero Madame Nielsen, y la poeta y performer alemana Rike Scheffler, entre otros.

En la novela de Moore, una mujer que descubre que ya no ama a su esposo evoca su adolescencia -espera “algo proustiano, toda esa infancia olvidada”- junto a Silsby Chaussée, una entrañable amiga con la que compartió bailes, salidas, recitales y el trabajo en un parque de diversiones en el pueblo de Horsehearts, un lugar cercano a la frontera con Canadá.



Lo radicalmente bello de la narrativa de Moore es la transfiguración de la vida en sutiles “muertes mínimas” que se evidencian en el plano semántico: desde el “hospital” del título de la novela, recientemente reeditada por Eterna Cadencia en traducción de Inés Garland, hasta el cementerio del pueblo, objetos y lugares están connotados por lo perecedero. Pero la muerte y el tiempo perdido no están tratados desde el clisé de la nostalgia que implica el acto de evocar esa infancia - adolescencia de fines de los años '60. Vida y muerte son las dos caras de la misma moneda, por eso las dos amigas pueden almorzar, fumar marihuana o conversar naturalmente en el cementerio del pueblo.

A la “humanización” de la muerte se añade un elemento que se desprende de este procedimiento: las chicas se rebelan contra un orden que las excluye. “Cómo me molestó la manera en que los varones irrumpieron en nuestras vidas –confiesa Berie-. Eran burlones y ofensivos y yo no les interesaba. Enganchaban los pulgares en las presillas del cinturón. Más obsesionados que nosotras con los fluidos y los defectos del cuerpo, contaban chistes largos y desagradables, con remates insistentes como ‘metiendo’ o ‘a mano’. Tenían rifles de aire comprimido y les disparaban a las ranas en el pantano, no siempre las mataban. Sils y yo, jóvenes y estúpidas, traíamos pinzas de casa y vadeábamos entre las totoras y las vainas pegajosas de las asclepias para buscar a esas pobres ranas y salvarlas; les hurgábamos la piel para extraer los balines y las vendábamos con gasa mientras sangraban y se retorcían. Pocas de ellas sobrevivían. Generalmente las encontrábamos muertas en el barro acuoso, la gasa suelta alrededor, trágicamente, como un estandarte caído en la guerra”.

Moore (Glens Falls, Nueva York, 1957), autora también de la colección de relatos Autoayuda (1985), Como la vida (1990), Pájaros de América (1998) y las novelas Anagramas (que será reeditada por Eterna Cadencia en 2020 con traducción de Cecilia Pavón) y Al pie de la escalera, se presentará en el teatro Cervantes el jueves 26 a las 20; será entrevistada por el escritor Santiago Llach. El sábado 28 a las 17 en el auditorio del Malba leerá fragmentos centrales de su obra. La conferencia inaugural del 11° Filba Internacional –cuyo tema principal es “El límite”- estará a cargo de Fabián Casas con “Seis propuestas para los próximos millennials” (miércoles 25 a las 19 en el Malba).

Jonathan Lethem (Nueva York, 1964) estará en tres actividades: el jueves 26 a las 18.30 en el CCK participará de la charla “La bella imposibilidad de la novela”; el sábado 28 a las 20, en el auditorio del Malba, Lethem dialogará con M.John Harrison. Los dos escritores -que se admiran mutuamente- son voces centrales en la narrativa en lengua inglesa. Finalmente, leerá el texto que escribirá especialmente para la Bitácora del Filba (domingo a las 19 en la Fundación Cazadores).

Harrison (Inglaterra, 1945), considerado uno de los autores más brillantes y desconcertantes de nuestro tiempo, conversará con Martín Pérez sobre su particular forma de pensar y escribir sobre el mundo (jueves 26 a las 20 en el CCK). Al día siguiente, con la presentación previa de Marcelo Cohen, su traductor y uno de sus primeros lectores, Harrison también leerá fragmentos de su obra (viernes 27 a las 20 en el CCK).

La residencia Filba, un nuevo programa organizado junto a Prohelvetia-Coincidencia (Suiza), es una de las novedades de esta edición del festival. La narradora y artista Maurane Mazars, que vive entre París y Ginebra, dictará un taller de narrativa ilustrada (viernes 27 a las 17 horas en el CCK, con inscripción previa) y pintará un mural en vivo (domingo 29 a las 15 en el Teatro del Perro). El cierre del festival (domingo 29 a las 20.30 en el Centro Cultural 25 de mayo) estará a cargo de Hernán Casciari. El escritor mercedino relatará sus mejores cuentos, según promete, “en menos de una hora”.

* La programación completa está en www.filba.org.ar