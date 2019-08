Mauricio Macri sigue sin asumir que no puede contener la crisis de la economía en la recta final de su mandato. Una nueva suba del dólar, el riesgo país por encima de los dos mil puntos y los cortocircuitos con el Fondo Monetario Internacional no le parecen al gobierno pruebas suficientes de su falta de capacidad para hacerse cargo de la situación y desde Juntos por el Cambio volvieron a responsabilizar al Frente de Todos de la delicada coyuntura por haber “dinamitado la moderación”. Consultados por PáginaI12, distintos dirigentes del espacio que postula a Alberto Fernández a conducir el país señalaron que la responsabilidad de la actual crisis es de la coalición gobernante y del Fondo Monetario Internacional, pidieron nuevamente a Macri que deje de lado las afirmaciones electoralistas por el peligro que suponen en este momento tan delicado del país y destacaron la importancia de que se declare la emergencia alimentaria que permitiría reasignar partidas para paliar el hambre. El propio Alberto Fernández respondió con un tuit a las acusaciones: "Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno", se lee junto a un gráfico que muestra la coincidencia entre la deuda tomada y la fuga de divisas.



“Macri quiere transmitir impotencia cuando lo que sucede es que no se hace cargo de las decisiones que tomó: el verdadero problema es que la heladera en muchas casas está vacía y que el ajuste recae sobre todo en las mujeres que somos las que asumimos las tareas de cuidado. Las mujeres no podemos seguir pagando la crisis con nuestros cuerpos, pero la plata se la dan al FMI. En vez de hablar de herencia futura, Macri debería convocar a una mesa de diálogo para solucionar los problemas que él creó”, dijo a este diario la diputada del FdT Victoria Donda. Por su parte, el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk aseguró “el riesgo país es el reflejo de cómo Macri puso el país en riesgo porque genero compromisos que no puede cumplir. El deterioro de la economía crece al ritmo de la exposición de sus groseros errores de gestión. El presidente no escucha, pero gracias a Dios escuchó la sociedad y hoy otro camino es posible”. El senador y primer candidato a diputado de la Ciudad, Fernando “Pino” Solanas coincidió con que la responsabilidad del actual descalabro es de Macri porque “todos estos escenarios se habían anunciado ya hace un par de meses” y pidió medidas para paliar los efectos de una crisis que no parece estar en camino de amainar. “Hay que pedir la emergencia social, la emergencia alimentaria. Todos estos escenarios ya se habían anunciado y Macri no se enteró. Lamentablemente, el presidente está jugando como candidato. ¿Cómo es posible que no obligue a que la liquidación de los dólares de las exportaciones no sea en la Argentina? Si no se liquidan estos dólares en nuestro país es vaciamientol”, sostuvo a este diario.

El diputado Daniel Arroyo coincidió en la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. “Está empeorando mucho la situación social y hay un problema serio de hambre y malnutrición. Hay un riesgo social muy claro y en vez de responsabilizar a la oposición lo que tiene que hacer Macri es decretar la emergencia alimentaria, que le permitiría tomar partidas de otras áreas y ponerlas de manera urgente en comedores y merenderos”, explicó. Y reiteró que el problema de la economía no es el resultado electoral, ni la actitud del Frente de Todos, “sino el modelo que ha encarado el gobierno: soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Un modelo que deja a veinte milones de personas afuera y que es una estructura de negocios”.

El legislador porteño Leandro Santoro aseguró que la responsabilidad de la crisis es pura y exclusivamente del gobierno que conduce Macri. “El problema fundamental de la economía argentina es la vulnerabilidad financiera, que es hija de la mala política monetaria y cambiaria que implementó el gobierno en los últimos tres años y medio. Le mintieron a la gente y les mintieron a los acreedores. Creyeron que habían encontrado la fórmula de ganar elecciones y ajustar a la gente en simultáneo”, dijo a este diario. Y agregó que cree que en el corto plazo las restricciones se van a agravar “porque todas las señales que está dando el gobierno confunden a los mercados y espantan a los inversores”. El diputado Leopoldo Moreau coincidió con ese diagnóstico, rechazó los ataques a la oposición y señaló que “el presidente llevó al país al borde una cesación de pagos y los bonistas asisten estupefactos al diagnóstico del FMI, que es corresponsable de esta crisis”. Para el corto, Moreau no cree que haya “un buen pronóstico”.

Itaí Hagman, tercer candidato a diputado nacional del FdT en la lista que encabeza Pino Solanas, cree que la estrategia de Macri de seguir responsabilizando de la crisis a la oposición es peligrosa. El economista señaló que “hace un año y medio que la Argentina está en esta situación de crisis y esa crisis se explica porque el actual gobierno tomó más de cien mil millones de dólares de deuda externa en dos años, despilfarró esos recursos en financiar fuga de capitales, importaciones ociosas, remisión de utilidades y otros gastos que no son productivos y no generan capacidad de repago en la economía argentina. Eso produjo una enorme desconfianza en los mercados. La actitud del Fondo y la actitud del gobierno son los principales de esta crisis”, dijo a PáginaI12 y señaló el riesgo de que el gobierno “siga alimentando el discurso de que en la Argentina están en juego las instituciones. Lo más peligroso es que Macri y su equipo sigan elaborando su discurso pensando más en la contienda electoral que en la necesidad de estabilizar la situación económica del país”.