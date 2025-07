El intendente de Rosario, Pablo Javkin, adelantó ayer que la tarifa del transporte urbano significará una nueva actualización en los próximos meses, una vez que finalice la incorporación de los nuevos colectivos. “Terminamos de recibir los colectivos en el segundo semestre del año y vamos a otra tarifa, eso es seguro”, señaló.

Javkin explicó en Radio y Televisión Santafesina que la última suba del boleto, en octubre de 2024, estuvo vinculada tanto al impacto inflacionario como a un plan de inversión en el sistema. En esta oportunidad, se repetirá ese esquema: “Ahora que termine la entrega, vamos a plantear un plan de inversión en el transporte, seguramente eso implicará mirar la tarifa”.

El jefe comunal también defendió la política local frente a las críticas de sectores opositores, principalmente del peronismo, que cuestionan la caída en la cantidad de pasajeros y la renovación del parque automotor: “Primero, por lo que implicó la Argentina estar cuatro años donde no se podía comprar un colectivo… no tenía dólares ni para eso. No le voy a contestar porque la dureza de la cara que tienen para firmar eso implica que me ahorre la ansiedad de responderles”.

Actualmente, la ciudad mantiene congelada su tarifa desde octubre, a diferencia de otras ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, donde ya hubo ajustes. A pesar del contexto económico adverso, Javkin destacó que “Rosario es la única ciudad que vio crecer el número de pasajeros”.

Cabe recordar que quien encabezó las críticas al transporte fue el concejal peronista Mariano Romero , afirmando que había una caída sostenida en el balance interanual respecto a la cantidad de pasajeros mensuales de colectivos en Rosario. Y afirmando que en el sistema actual sólo 1 de cada 3 personas abona la tarifa completa al subirse a las unidades y plantean que se debe incentivar el uso del transporte urbano de pasajeros.

El edil del PJ había asegurado además que "en un año, se bajó del transporte público el equivalente a una pequeña ciudad" y profundizó: "El año pasado, teníamos un promedio aproximado de 420 mil pasajeros mensuales y este año, en el mejor mes, tuvimos 410 mil. Pero tuvimos picos muy bajos: en marzo, después del comienzo de clases, tuvimos 358 mil pasajeros contra los 413 mil de marzo del 2024. Las pérdidas también se vieron en abril, 399 mil de este año contra 427 mil del año pasado, y en mayo, con 421 mil pasajeros el año pasados y 410 mil este año".