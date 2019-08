El base argentino Facundo Campazzo se recupera del esguince de tobillo derecho pero es duda para el partido de este sábado ante Corea del Sur, en el debut de la Selección en el Mundial de China, que se jugará entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre.



"Estoy mejorando, no me animo a adelantar mucho, estamos trabajando con Paulo para tratar de llegar en condiciones al sábado. Hoy me levanté bastante mejor, el tobillo está hinchado, pero es algo normal como todo esguince", declaró Campazzo al canal TyC Sports.



"Me asusté un poquito porque sentí el dolor, pero fue algo parecido a cuando me esquincé el tobillo izquierdo el año pasado, así que eso me tranquilizó", reconoció.



Campazzo se lesionó en la victoria amistosa del lunes pasado contra Rusia por 85-64 luego de pisar a un rival en una acción de partido y, con gestos de dolor, se marchó al vestuario, donde fue atendido por el cuerpo técnico de la selección de básquetbol.



Por su parte, la Confederación Argentina informó en su Twitter: "Continuamos el tratamiento pautado con medidas antiinflamatorias naturales para no enmascarar la sintomatología del jugador y respetar los tiempos biológicos de curación. Ya comenzó con rehabilitación en piscina y, según se evolución, pasaremos a trabajos específicos en cancha".