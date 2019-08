Siempre se puede exprimir un poco más a la vaca: el 29 de noviembre aparecerá The Later Years, una colección de ¡18 discos! con material registrado por Pink Floyd desde 1987, es decir la etapa posterior a la salida de Roger Waters. La colección realizada por el sello Warner incluye las producciones de estudio A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell y The Endless River, así como dos álbumes en vivo grabados por la banda que entonces impulsaron David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, Delicate Sound of Thunder y Pulse.

Para reforzar el lanzamiento, The Later Years incluirá presentaciones en vivo nunca antes editados, como el histórico show de Venecia en 1989, un show de 1990 en Knebworth y un concierto homenaje a Syd Barrett en el Barbican Centre en mayo de 2007, junto a una película de 52 minutos sobre The Endless River, dirigida por Ian Emes. La caja se completa con material inédito (como las canciones "Terminal frost" y "Welcome to the Machine" en su momento no incluidas en A Momentary Lapse of Reason); además habrá material audiovisual extra, videoclips y documentales de las giras. Serán 5 CDs, 6 Blu-Rays, 5 DVD y 2 singles de 7”), y también se editará una versión reducida con una selección del en dos discos de vinilo y un CD.