Continúa el ataque del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra las comunidades indígenas y las ONG, mientras los incendios siguen extendiéndose en la Amazonia. De esta forma confirma su política de permitir la explotación minera y el agronegocio en reservas naturales y ambientales. También volvió a referirse a los gobierno europeos: “Europa, toda junta, no tiene nada para enseñarnos sobre preservación del medio ambiente”. Y anunció que indultará a policías acusados por casos de gatillo fácil.

"Mi decisión es no entregar más tierras para los indígenas. Aquellas que fueron demarcadas en forma irregular serán revisadas. Los indígenas quieren ser parte de la sociedad", sostuvo. "Es mucha tierra para poco indígena y sin lobby? ¿Cuál es el interés detrás de eso?", dijo Bolsonaro, al insistir nuevamente sobre supuestas entidades ambientalistas que utilizan las tierras indígenas más allá del interés de los brasileños. De esta manera cargó nuevamente contra la política de reservas indígenas, que representan el 14% del territorio nacional y están amparadas por la Constitución.

En el plano del combate al fuego, la policía detuvo a un empresario agrícola acusado de haber deforestado en una reserva ambiental del estado amazónico de Pará, unas 5.500 hectáreas en los últimos meses. El empresario José Brasil de Oliveira de la empresa “Fazenda Ouro Verde” está acusado de utilizar pandillas juveniles contra los agentes de los órganos ambientales IBAMA y CMBIO, cuya capacidad operativa fue reducida este año por el ajuste económico emprendido por el gobierno. Las deforestaciones que causó son el equivalente a 6 mil estadios Maracaná en el Área de Protección Ambiental en Sao Felix do Xingú, al sur del estado de Pará. Según la fiscalía allí, el 10 de agosto, hacendados bolsonaristas festejaron el "Día del Fuego", incendiando campos y bosques en manifestación contra las multas de organismos ambientales.

En 28 días de agosto, las imágenes del Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) registraron 28.104 focos de incendio, de las cuales 23 por ciento son en unidades de conservación y 4 por ciento en tierras indígenas. En el mismo período de 2018 los terrenos quemados fueron 7.974.

Entre el miércoles y jueves se detectaron 2.300 incendios nuevos, más de la mitad en la Amazonia. En el estado de Rondonia, donde inicialmente se concretaron los esfuerzos para apagar el fuego, se registraron 67 incendios nuevos el jueves, casi tres veces más que el día anterior. Miles de soldados y bomberos se han desplegado desde el fin de semana para combatirlos, junto con dos C-130 Hércules y otros aviones que arrojan agua sobre las áreas afectadas en el norte del país. En medio de la creciente presión internacional, Bolsonaro emitió el jueves un decreto para prohibir por 60 días las quemas en todo Brasil .

También volvió a arremeter contra los países europeos: “Europa, toda junta, no tiene nada para enseñarnos sobre preservación del medio ambiente", les dijo a periodistas a la salida de la residencia presidencial en Brasilia. Criticó el funcionamiento de algunas embajadas brasileñas al marcar que tienen la orden de reproducir la versión oficial: "Algunas no tienen mi retrato todavía. Se ve que algunos todavía creen en 'Lula Libre'", dijo parafraseando a la campaña opositora para pedir la liberación del ex presidente preso y cuya liberación puede ser tratada en los próximos días por la corte.

Bolsonaro afirmó que espera una ayuda en las próximas horas por parte de Donald Trump. El presidente estadounidense recibió fuera de agenda al canciller brasileño, Ernesto Araújo y al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, indicado para ser embajador en Washington. También retomó el diálogo con la canciller alemana, Angela Merkel, luego de decir que sólo hablará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron , cuando este se rectifique sobre el concepto de soberanía internacional de la Amazonia.

Bolsonaro acusó a Alemania y Francia de intentar "comprar" la soberanía de Brasil después de que el G7, bloque que reúne a las grandes potencias, ofreciera 20 millones de dólares en ayuda para combatir el fuego. La semana pasada, en el marco de la cumbre, Macron declaró que los incendios forestales que arrasan a la Amazonia, y también están afectando a Bolivia, son una "crisis internacional". Bolsonaro replicó acusando a Macron de tener una "mentalidad colonialista".

Para completar un día cargado de anuncios, el presidente brasileño señaló que planea indultar a fin de año a policías que están condenados por "gallito fácil" y otros delitos. “Muchos policías en Brasil fueron condenados por presión de los medios. Esta gente a fin de año, si Dios me lo permite, será indultada. Hay nombres sorprendentes, personas que honraron el uniforme, defendieron la vida de terceros", afirmó a periodistas. Bolsonaro pretende enviar al Congreso un proyecto de ley llamado "retaguardia jurídica" que permitiría a los policías tener más libertad para actuar en operativos y en tiroteos sin el protocolo actual.