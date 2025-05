Tras permanecer varados por casi un día en un micro sobre la Ruta 9, un total de 37 alumnos y sus docentes fueron rescatados por un helicóptero de la Policía y llevados a un club en Campana. Los menores de entre 10 y 11 años regresaban de un viaje a Rosario. La unidad estaba atrapada desde hacía más de 20 horas entre las rutas 193 y 41, a la altura de la ruta 9, sin posibilidad de avanzar ni retroceder debido al anegamiento.

Una de las docentes aseguró que cuando se dieron cuenta de que no podían continuar, dieron aviso a las autoridades pero no obtuvieron la respuesta que esperaban. “Empezamos a llamar a Defensa Civil, a Gendarmería, a los bomberos, al 911, al 140. Y todos nos daban la respuesta de que lo lamentaban mucho, pero no podían llegar a nosotros", expresó Marina. Agregó estaban en una especie de “isla” y que por eso la ayuda no llegaba. También contó que se les acercó un grupo de rescatistas hasta el lugar y les ofreció sacar a los pequeños en lanchas, pero no quisieron asumir ningún riesgo por las fuertes correntadas de agua.

Vanesa Lauck, docente del colegio, contó que “la unidad transportaba a alumnos de 4° grado y quedó rodeada de agua desde las 19 horas del día anterior”. “Pasamos toda la noche sobre el puente, con el micro rodeado de agua. Si seguía lloviendo, el nivel iba a llegar al asfalto”. El micro no estaba en el agua pero la ruta había desaparecido. Las familias de los chicos se mostraron desesperadas ante la falta de información. Recién alrededor de las 10:30 de la mañana, personal de Vialidad logró asistir al grupo y movilizar el micro hacia Baradero, en una zona más alta y sin agua alrededor.

Hubo otro autobús con 25 niños varados pertenecientes a un colegio de CABA, que volvían de Córdoba. Fue durante 12 horas en el kilómetro 117 de la Ruta 9 y con el correr de las horas se quedaron sin agua potable.