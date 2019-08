"La venta de (Maximiliano) Lovera me enoja, no la comparto, pero la comprendo", reconoció ayer Diego Cocca, entrenador de Cetral. "Se había hablado de la continuidad de Lovera hasta diciembre como mínimo. Su salida es un perjuicio para el equipo pero fue una venta importante para lo que es el fútbol argentino y Central necesita la plata", asumió el técnico auriazul. "Quería potenciarlo para hacerlo madurar, crecer y que se convierta en un gran jugador", lamentó Cocca. El técnico aceptó además que pensó en renunciar pero al reflexionar decidió continuar en el club "convencido en hay plantel para salir adelante". Lucas Gamba será el reemplazante del nuevo jugador de Olimpiacos de Grecia para visitar mañana a Colón.

La conferencia de prensa de Cocca giró exclusivamente sobre la inesperada transferencia de Lovera a Grecia. "Quiero manifestar mi descontento, eso está claro. Realmente es lo primero que sentí, que se vaya un jugador tan importante como Maxi (Lovera), a quien hemos tratado de potenciarlo para hacerlo crecer y que se convierta un jugador importante para nosotros. Es un perjuicio para mi cuerpo técnico, pero las reglas en el fútbol son claras: cuando el equipo pierde la culpa es del técnico y tener un jugador importante menos, es un perjuicio", enfatizó el entrenador auriazul.

"Entiendo a los dirigentes. Hacen lo mejor para Central y la realidad es que cuando hay una necesidad no se puede negociar mucho, las condiciones las pone el que tiene la plata. El club necesitaba vender pero es duro que sea en la fecha 5. Cuando me enteré el miércoles a la noche, me enojé, pero hablamos con los dirigentes, tenemos una relación muy fuerte y no los voy a dejar en banda", recalcó Cocca

"Es muy difícil ser técnico de Primera en el fútbol argentino y uno pone en juego su prestigio. En algún momento sentí que mi trabajo se perjudica y quiero defender a mi cuerpo técnico. Me dieron ganas de no seguir y para los jugadores es durísimo que se te vaya un compañero un jueves cuando jugas un domingo. Pero sentimos que el plantel nos apoya, que está con nosotros, estamos haciendo un trabajo muy duro, muy importante. Ahora es un momento para que estemos todos juntos, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico", agregó el técnico.

"Hoy Central no está para imponer las condiciones de venta, hoy está para vender, esa es la realidad y lo comprendo. Central tenía una necesidad y así no se puede negociar mucho", añadió por último el técnico auriazul.

Aunque Cocca no lo confirmó, Lucas Gamba ingresará por Lovera para visitar mañana a las 11 a Colón. Así la alineación canaya será con

Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Brítez; Rius, Rinaudo, Gil, Zabala; Gamba, Riaño.