Por primera vez después del triunfo del Frente de Todos en las PASO, la senadora y candidata a vicepresidenta por esa fuerza política, Cristina Fernández de Kirchner, consideró que la debacle financiera ocurrida tras el resultado de esas elecciones primarios “no fueron por el triunfo de la oposición” sino “producto de las políticas que llevó a cabo el gobierno” de Cambiemos y cuestionó al presidente Mauricio Macri por “provocar medidas que le hicieron daño a la sociedad”.



"Sabíamos que íbamos a ganar, pero no por la diferencia de votos que tuvimos. Lo sabíamos, sí. Se notaba en el aire, en la calle. Pero la verdad es que fueron diferencias importantes que se acrecentaron en el escrutinio final”, reconoció la ex mandataria durante la presentación de su libro “Sinceramente” en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata , en la que subrayó que "el resultado de las PASO y de lo que está pasando en la economía son de las políticas que llevó a cabo adelante este gobierno”.



Al respecto, reconoció que el triunfo de la fuerza política que ella promovió le generó “sensaciones ambivalentes” . “Por un lado, me provocó la alegría de concretar la esperanza de la gente” y por el otro lado “me pregunté por qué perdimos estos cuatro años” con políticas que hicieron retroceder el crecimiento del país.

"Con nosotros, las empresas que cotizan en Nueva York valían más de lo que valen ahora” y recordó que “la gente podía ahorrar y hasta la clase media lo podía hacer en dólares”, dijo. “Era un país encaminado”, sin embargo “las autoridades nos dicen que todo está pasando por los populistas que vienen. Tendrían que tener un poco de decoro”, cuestionó.

“Habíamos dejado un país con problemas como la inflación que no pudimos dominar, pero fueron años de pagar y pagar. Ahora, en menos de cuatro años estamos de nuevo con el FMI y 57 mil millones de dólares de deuda.”

Durante la presentación en la UNLP estuvieron presentes el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el técnico de la Selección subcampeona del mundo Alejandro Sabella; la pedagoga Adriana Puiggros y la candidata a intendenta de La Plata, Florencia Saintout, entre otras personalidades publicas.

Frente a ellos, la ex jefa de Estado cuestionó al Presidente por la reacción que tuvo durante la conferencia de prensa del día siguiente a los comicios en que fue derrotado con contundencia. “Cuando nosotros perdimos (en elecciones anteriores) -comparó- no se nos ocurrió decir ‘lo votaste a fulanito, ya vas a ver; te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, tal otra’. No, eso no se hace, no es de buen ser humano.”

En este sentido calificó al gobierno de Cambiemos como “un gobierno de empresarios conducido por un empresario. “No me gusta hacer leña del árbol caído” pero “Macri hizo lo que cada sector económico le pedía” y “convirtió a la Argentina en una economía emergente”.

“No critico que los sectores económicos demanden cosas. El problema es que cuando sos presidente no podés acceder a todo sino articularlos con los intereses con las mayorías”, remarcó.

Por otra parte, sostuvo que en la actualidad “hay un montón de dificultades con todo lo que está pasando y con lo que va a pasar”, y sostuvo que frente a este contexto “va a ser inevitable que todos los actores económicos se sienten a discutir en serio”. "Es una oportunidad para armar un modelo que tiene que ser de perfil industrial generador de trabajo, y de ciencia y tecnología, para que la industria no quede obsoleta”, indicó.

En uno de los tramos de su charla con el escritor Marcelo Figueras, Cristina volvió a calificarse como una dirigente “despojada de ambiciones” porque, luego de su larga experiencia en la función pública, entendió que “se puede ser protagonista de otras maneras”.

“Si soy candidata a vicepresidenta no quiere decir que lo hice porque quiero ser vicepresidenta, sino como una forma de ayudar” a la unidad de distintos sectores, aseguró y sorprendió: “Yo, ya está. Ahora es lo que viene. Son las nuevas generaciones”, sorprendió.

Recién llegada al país desde Cuba, donde está internada su hija Florencia, la compañera de fórmula de Alberto Fernández presenta su libro junto al periodista y escritor Marcelo Figueras, tal como lo viene haciendo en los últimos meses. "Hermoso día", escribió CFK en su Twitter pasadas las 16 para avisar que ya estaba "en camino".



Autorizada por la Justicia, CFK viajó a Cuba el 22 de agosto a visitar a su hija, quien recibe un tratamiento médico en La Habana, donde se encuentra internada por un cuadro complejo que combina estrés postraumático con síndrome purpúrico.