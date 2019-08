La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner analizó durante su presentación en La Plata el rol de los medios de comunicación durante el macrismo. "Yo le decía a Alberto (Fernández), mirá Alberto, si vos sos un ciudadano común, no como nosotros que estamos siempre enchufados, que estamos al tanto, que leemos todo... Si vos sos un tipo que pasa por el kiosco y pensás Página/12 a mí no me gusta, me llevo Clarín o me llevo La Nación... si vos no comprabas Página/12, o ponías C5N en la televisión, estaba todo bien en la Argentina, estaba todo de maravillas”. En este sentido, cuestionó al oficialismos por encerrarse en la mirada de los medios que le responden políticamente. “Tal vez eso les hizo mal”, opinó.

También hizo una autocrítica de su gobierno con los medios. “El ataque permanente” del denominado “periodismo de guerra, esa definición no me pertenece, es de Julio Blanck, periodista de Clarín, generó en nosotros una crispación que es natural cuando te sentís atacado, y cuando respondés por ahí no lo hacés del mejor modo”, dijo. “Eso no nos hizo bien, el tono de enojo y crispación no era bueno”, sin embargo las críticas “nos obligaron a ser mejores”, puntualizó.

“En mi criterio –agregó-, los medios no deberían hacer las cosas para tal o cual dirigente o partido político o proyecto económico, sino para el sistema democrático”. De la misma manera, “debieran funcionar haciendo periodismo, ni periodismo de guerra, como lo hicieron con nosotros, ni ser socios como con este gobierno. Porque una cosa es representar los intereses de un sector y otra cosa es mentir y hacer falsas noticias.”

Igualmente, se permitió una conclusión. "Si tuviera que elegir entre cómo fueron con ellos y cómo fueron con nosotros, me quedo con lo que hicieron con nosotros, por que nos obligaron a ser mejores", aseguró.