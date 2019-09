--¿Se puede afirmar que la Sociedad Rural de Córdoba es una rara avis entre los productores agropecuarios?—preguntó PáginaI2.

--¡Absolutamente! —respondió su presidente, Pedro Salas, un productor ganadero que votó por la fórmula de Los Fernández, que encabeza una comisión directiva conformada con paridad de género y que confía en que el grueso de los productores cordobeses votarán por e Frente de Todos en defensa de su propia supervivencia. “En el llamado ‘campo’ no son todos sojeros, hay una diversidad inmensa de productores. Entonces, ¿si la mayoría es mercado internista a quien va a votar?, lo hace en defensa de los intereses propios”, afirma Salas, al tiempo que calificó como el regreso a la Década Infame la propuesta de productores tucumanos de pagar 5 mil pesos a su peones si Macri entra al ballotage en octubre. En diálogo con PáginaI2, Salas habla del conflicto por la 125 en su provincia, critica al presidente Mauricio Macri por el desmantelamiento del Inta y el Senasa y la intención (por ahora descartada) de implementar por decreto una ley de semillas que favorecería a los grandes laboratorios internacionales con mayores ganancias por la “propiedad intelectual” de sus productos. “No ha habido un gobierno tan antiempresarial y anti pyme como es este”, afirmó.

--¿Por qué el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, una provincia y entidad agropecuaria que han respaldado electoralmente a Mauricio Macri, vota por la fórmula de Los Fernández?

--Hay una cuestión que es central: la rentabilidad. En ese sentido hay que tener una mirada de arco, no direccional sino amplia. No es lo mismo un productor medio o arrendatario de soja, maíz o trigo, que ha tenido un excelente año en virtud del nivel de lluvias y que ha podido recuperar el quebranto del año pasado con la sequía histórica, vinculado al mercado externo que también fue favorecido con la devaluación y que por la libre disponibilidad pueden traer sus divisas cuando tiene ganas, que un productor ganadero que vende a un frigorífico y está vinculado al mercado interno. Lo mismo pasa con los productores de verduras, de productos perecederos que necesitan del mercado interno, que exige demanda, niveles de salarios, que haya otro circuito económico-productivo, de inversión y consumo.

Si uno ve a los tabacaleros de Jujuy y Salta, los algodoneros del Chaco, los yerbateros, los productores de caña de azúcar, de especias, de las viñas, de la fruta, yo te puedo asegurar que si uno le pregunta a ellos no se ven incluidos en la protesta de la Mesa de Enlace. A nosotros no nos vinieron a preguntar nunca qué es lo que necesitamos o esta es nuestra propuesta para que la pongamos a consideración de los productores.

--En la SR que preside ¿qué porcentaje hay de uno o de otro tipo de productor ?

--La mayoría somos todo mercado interno, además ha sido históricamente así. También tenemos asociados fabricantes de tractores y maquinaria agrícola, que la mayoría se vende acá, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios vinculados al trabajo genético, productores que trabajan con el forraje verde hidropónico. La mayoría de ellos vinculados al mercado interno, son otros costos, otras escalas. Porque a los que están produciendo biodiesel les está yendo muy bien, pero al ganadero del norte que está con las vacunas y el costo flete es otra realidad. En el llamado “campo” no son todos sojeros, hay una diversidad inmensa de productores. Entonces, ¿si la mayoría es mercado internista a quien va a votar?, lo hace en defensa de los intereses propios.

--Las retenciones a las exportaciones de granos y oleaginosas fue uno de los conflictos que enfrentaron a estos productores, en nombre ‘del campo’, con el gobierno kirchnerista. Macri volvió a prometer que en un futuro las eliminaría como otra promesa de campaña. ¿Cuál es su postura frente a esto?

--Primero que de promesas con Macri ya no podemos hablar: ya prometió pobreza cero, que los trabajadores no iban a pagar Ganancias y no sé cuántas otras más, ha sido un compendio de mentiras. Ahora, impuestos tiene que haber, siempre los hay. El tema es cómo se hace una reforma tributaria que aliente al productor y no sea una carga que te impida funcionar. Además debe estar acompañado de un sistema crediticio al que todos puedan acceder, para tener combustibles, semillas y mejoras que son necesarias en algunos momentos y que hoy no existe.

--La mayoría de los insumos están atados al dólar ¿Cómo incide eso en el productor?

--Yo soy productor ganadero y queríamos sembrar unas hectáreas que trabajamos con grama y el kilo de semilla de grama valía 7 dólares, ¿Cuántos dólares necesita un productor? Así que hay que empezar a desdolarizar todos los insumos. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice el candidato Fernández, no solo hidrocarburos sino el resto de los insumos tienen que empezarse a hablar en pesos porque es la forma de estabilizar esto. Porque si nosotros seguimos hablando en dólares se va a seguir devaluando el peso.

--Desde el gobierno se deslizó la posibilidad de implementar por decreto una nueva ley de semillas que acceda al reclamo de los grandes laboratorios internacionales de cobrar la propiedad intelectual. Algo que los enfrenta con los productores que no pueden usar su propia semilla ¿Cuál es su opinión?

--Es una cuestión básica. La ley que se discutía en el Congreso quedó paralizada porque no le servía a los productores y se la está reformulando permanentemente. Que hace falta una ley, sí. Que hay que fortalecer al linaje, sí. Pero la semilla tiene que ser un bien accesible. Ahora si la semilla va a ser una mercancía para que la cobren tres o cuatro, no va a servir para progresar y va a ser otra carga de insumos que va a venir en dólares también. Si la va a sacar por decreto va a ser para favorecer a algún amigo. No ha habido un gobierno tan antiempresarial y anti pyme como es éste.

--Macri también afirmó que favoreció a los productores con la simplificación de trámites en el Senasa, mientras sus trabajadores denuncian el vaciamiento ¿Cual es su opinión como productor ganadero?

--En su momento Senasa e Inta eran importantísimos porque estaban cerca del productor. Pero acá se han levantado un montón de oficinas del Senasa y yo tengo que ir hasta Villa María para hacer un trámite. Hemos ofrecido la sede de la SR de Malagueño para que funcione porque necesitamos una oficina del Senasa cerca de los productores. Pero seguimos sin tenerla.

--¿Qué opinión le merece la propuesta que hacen algunos productores tucumanos que ofrecen a sus peones un pago de 5 mil pesos si Macri llega al ballotage?

--La verdad es que me da vergüenza ajena. Es un agravio, la verdad es que no tengo palabras para calificarlo. No se me ocurriría jamás decirle a un empleado qué es lo que tiene que votar, tiene su opinión e intereses propios. Yo podría hablar con los otros productores en función de los intereses propios. Me parece una práctica política que ya creíamos desterrada, que era como la década del ’30: llegaban los camiones con los peones, le pedían los documentos y después le decían ya votaron. Y si los peones preguntaban a quién votaron le decían que el voto es secreto. Esto apunta a lo mismo.

--Si el interés de los productores es la rentabilidad ¿qué cree que van a hacer los productores cordobeses en octubre?

--Depende de la zona y del productor. Si ve el mapa de Córdoba, está partido en dos: el norte es celeste y el sur amarillo. Quienes están vinculados al mercado interno, solo piensan en mejorar eso, en tener crédito que le ha sido negado en todos estos últimos años. En 2011, dos años y medio que había terminado el conflicto por la 125 en la que Córdoba fue bastante conflictiva, en las elecciones presidenciales acá ganó Cristina (Kirchner) con el 37 por ciento, tal vez menos que en otras provincias pero ganó y ganó en la zona de conflicto. Como decían muchos en ese momento: ‘Si, pero cuando vino Néstor (Kirchner) andábamos en Rastrojero y ahora no nos bajamos de la 4x4”.

--¿Cuál fue la postura de la SR cordobesa en ese conflicto?

--Nosotros no cortamos rutas, porque es un principio.

MUJERES AL PODER

Alabada la paridad

--¿Cómo se resolvió que la conducción de la SR de Córdoba tenga paridad de género?

--El año pasado cuando debíamos renovar la conducción, yo era secretario, ya se había aprobado la ley de paridad de género. Como nosotros tenemos por estatuto realizar la elección de acuerdo a la ley nacional electoral, la aplicamos. Algunas Sociedades Rurales se negaron a hacerlo, pero nosotros no. Ya teníamos la experiencia que nuestras socias eran parte de una comisión directiva pero en absoluta minoría. Decidimos aplicar la paridad de género con un resultado espectacular: no solo por la participación sino porque las mujeres nos han dado una dinámica, una presencia, iniciativa y un trabajo admirable. Lo único que podría decir es alabarnos por haber tomado esa decisión.