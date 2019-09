1 Colón: Burián (3); Gastón Díaz (6), Ortiz (6), Olivera (6), Escobar (5); Zuqui (5), Lértora (6), Aliendro (6), Estigarribia (6); Luis Rodríguez (5), Morelo (6). DT: Pablo Lavallén.

1 Central: Ledesma (7); Molina (4) Barbieri (5), Caruzzo (6), Brítez (4); Rius (4), Rinaudo (5), Gil (5), Zabala (4); Gamba (5), Riaño (4). DT: Diego Cocca.

Goles: PT: 18m Aliendro (C) y 40m Riaño (RC).

Cambios: ST: 19m Pereyra (6) por Zabala (RC), 24m Bernardi por Díaz (C), 29m Ribas por Riaño (RC), 33m Pierotti por Estigarribia (C), 39m Aguirre por Gamba (RC) y 43m Da Luz por Aliendro (C).

Cancha: Colón

Árbitro: Fernando Espinoza

Jose Almeida Gamba corrió bastante pero sin claridad.

Lo más preciado que tiene Central, a cinco fechas de iniciar el año, es su invicto. No perder lo mantiene con ánimo estable, incluso cuando acumula tres empates consecutivos. Porque el juego del equipo sigue sin despegar. Sus problemas para generar acciones de riesgo minimizan sus chances de ganar. Ayer, por caso, rescató un empate por una torpeza del arquero Burián al perder la pelota en una salida.

El canaya llega al clásico invicto. Ayer hizo un primer tiempo que lo llevaba a una inevitable derrota. Porque Colón jugó a gusto y logró hacer figura a Ledesma. El uno le sacó un remate de gol a Estigarribia en el área chica, otro a Gastón Díaz sobre la izquierda y a Lértora sobre la línea con el pecho. El sabalero abría la cancha en sus avances y desbordaba al fondo auriazul.

Sin la pelota y retrocedido en su campo, Central se vio acorralado por un mal partido de Zabala, casi sin intervenciones, y la poca trascendencia de Rius. Colón llegó a la ventaja con derechazo de Aliendro sobre el área grande, en jugada que nació por izquierda con Estigarribia y continuó con Rodríguez sobre la derecha.

Central se levantará recién en el segundo tiempo. Pero llegará al descanso con paridad en el marcador porque Burián perdió la pelota ante Gamba en una fácil salida, el ex Unión tocó a Riaño y el delantero definió a gusto con arco libre.

Central justificó el empate porque en el complemento logró romper con el dominio de Colón. La pelota estuvo repartida aunque no por eso el canaya pudo ser más punzante en ataque. Las ocasiones de riesgo en el área rival solo aparecieron en pelotas detenidas. No llegó Rius a empujar un cabezazo cruzado de Barbieri, en la última del encuentro. Colón se frustró. Pero por lo que hizo Central, no pudo aspirar a mucho más que a un punto.