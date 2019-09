Atlético Tucumán fue práctico y derrotó 1-0 a Arsenal en un partido de trámite parejo jugado en el estadio José Fierro de la capital tucumana, por la 5ª fecha de la Superliga. Con gol del defensor Marcelo Ortiz en el primer tiempo, los tucumanos, que jugaron con un hombre menos casi todo el complemento por expulsión de Javier Toledo, fueron más que el conjunto del Viaducto, que no jugó bien y sufrió su segunda derrota consecutiva.



En la primera parte del partido, el Decano se puso en ventaja a los 20 minutos con un cabezazo de Ortiz tras un corner perfecto de Gonzalo Castellani. A partir de allí, el local tuvo el control del juego y llegó con peligro en otras dos oportunidades a través de sus delanteros Leandro Díaz y Toledo.



Pero al inicio del complemento, Atlético Tucumán quedó rápidamente en inferioridad numérica luego de que el propio Toledo recibiera la segunda tarjeta amarilla. El local aguantó muy ordenado ante un Arsenal que buscó sin demasiadas ideas y que, cuando llegó a posiciones de gol, se encontró con la seguridad del arquero Alejandro Sánchez, figura del equipo que comanda Ricardo Zielinski.





1 ATLETICO TUCUMAN: A. Sánchez; M. Ortiz, Bianchi, Y. Cabral, Monzón; G. Acosta, Castellani, Erbes, Cuello; J. Toledo, L. Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



0 ARSENAL: Gagliardo; Carabajal, Pereyra, Sbuttoni, Papa; Soñora, Piovi, Soraire, N. Giménez; Parisi, Rescaldani. DT: Sergio Rondina.



Estadio: Atlético Tucumán. Arbitro: Ariel Penel.



Gol: 20m. Ortiz (AT).



Cambios: 56m J. García por Parisi (A), 57m Torrent por Carabajal (A), 71m A. Rojas por Cuello (AT), 69m Melano por Castellani (AT), 72m Kaprof por Soñora (A), 85m Carrera por Erbes (AT).



Incidencia: 48m expulsado J. Toledo (AT).