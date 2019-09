La cadena AMC dio a conocer un nuevo clip promocional de The Walking Dead, con un elemento que sorprenderá a más de uno de los seguidores fieles de la serie (que, a pesar de la caída de los ratings, aún quedan). Es que, después de haber construido su personaje como uno de los villanos más temidos y odiados de toda la historia, Negan (Jeffrey Dean Morgan) aparece ahora como uno más de la galería de héroes que se enfrenta a los Whisperers (los “susurradores” liderados por Alpha, interpretada por Samantha Morton).





Así, en el desfile de personajes en cámara lenta en un bosque se ve al ex psicópata del bate con púas como otro de los integrantes del grupo, muy lejos de las épocas del asesinato de personajes tan queridos como Glenn y Abraham y el enfrentamiento con el sheriff Rick Grimes, que se despidió de la serie en la “mid season” pasada y será centro de una trilogía de películas basadas en el personaje.

El trailer completo de la décima temporada (que se estrenará en Estados Unidos el 6 de octubre, y aquí se verá por Fox) fue estrenado en julio en la Comic Con, donde Danai Gurira anunció que en esta temporada se despedirá de su personaje Michonne y recibió una ovación por parte de un salón principal repleto de fans. “Quiero decirles que hacer este personaje este ha sido uno de los más puros disfrutes de mi vida, con todos los que están aquí y los que ya no están”, dijo la actriz, que también aparece en Pantera Negra. “Estoy muy agradecida por la experiencia, de maneras que me es imposible expresar. Mi corazón no los abandona: la conexión quedará por siempre”.