El hijo del 68 mexicano, sobreviviente de la matanza de Tlatelolco, el muchacho que levantó la voz para cuestionar las injusticias y miserias del sistema, dice que el joven brigadista lleno de fervor vive en él. Que no está muerto. El poeta, ensayista y traductor David Huerta, ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances por el “ímpetu, la ambición y la fraterna inteligencia” de su trayectoria poética, que “sitúan su obra en el centro de toda consideración crítica sobre la lírica hispanoamericana actual”, afirma que quisiera situarse como un miembro de la posición de izquierda en un país con “un quebranto continuo”, un país que está en una zozobra constante. “Veo en México un panorama de un gris profundo”, vaticinó el poeta premiado.



Huerta (Ciudad de México, 1949), hijo del reconocido poeta mexicano Efraín Huerta, recibirá el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, dotado de 150.000 dólares, el próximo 30 de noviembre durante la ceremonia de inauguración de la 33° Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en esta edición tendrá a la India como país invitado de honor. “Es una lección de humildad. Me siento profundamente honrado, pocas veces lo distinguen a uno con un premio como este. Yo lo único que he hecho es escribir constantemente a lo largo de mi vida. Este año cumpliré 70 años, de modo que me alegra también la coincidencia de ese cumpleaños con el premio”, dijo el poeta premiado tras conocer el fallo de un jurado internacional integrado por Miguel Casado, Luz Elena Gutiérrez de Velasco, Aurelio Major, Anna Caballé Masforroll, Amelia Gamoneda y Anne-Marie Métailié.

“Su dominio y asimilación de las más diversas tradiciones de la modernidad y las vanguardias literarias latinoamericanas y otras lenguas, como la francesa y la estadounidense, sin excluir en períodos más recientes la relectura de la poesía medieval, renacentista y barroca españolas; aunado todo ello y como parte fundamental de su obra sus incursiones en la traducción, lo convierten en una ejemplar anomalía que ha problematizado todo discurso poético”, consideró el jurado para premiar a Huerta, autor de El jardín de la luz (1972), que incluye el poema “Testimonio” sobre la “cicatriz” de la matanza de Tlatelolco; Cuadernos de noviembre (1976), Huellas del civilizado (1977), Versión (1978), El espejo del cuerpo (1980) e Incurable (1987), entre otros títulos, que está preparando dos nuevos libros: Los instrumentos de la pasión y los ensayos Hojas. La poesía le llega “por la vía genética” como hijo de Efraín, a quien reconoció como su maestro e interlocutor. El poeta, ensayista y traductor también comentó que está trabajando en una nueva antología con sus poemas inéditos porque anda con ganas de “vaciar mis cajones”.

Entre los ganadores recientes del Premio FIL se destacan la poeta uruguaya Ida Vitale (2018), el narrador francés Emmanuel Carrère (2017), el escritor rumano Norman Manea (2016), el narrador español Enrique Vila-Matas (2015) y el italiano Claudio Magris (2014). Huerta –que estudió filosofía, letras inglesas y españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México- fue secretario de redacción de La Gaceta del FCE, miembro del consejo editorial de Letras Libres y director del Periódico de Poesía. También ha colaborador en Diorama de la Cultura, El Universal, Nexos y Proceso. “El 2 de octubre de 1968 yo estaba en la Plaza de Tlatelolco, estuvieron a punto de matarme y fue un milagro salir vivo de allí”, recordó Huerta. “El 2 de octubre de 1988 yo estaba en Santiago de Chile manifestándome en contra de la dictadura de Pinochet, contribuyendo en la medida de mis posibilidades a la alternativa por el NO al gobernante despótico. El 2 de octubre de 1968 yo me encontraba en medio de una trifulca pavorosa durante la matanza y el 2 de octubre de 1988 en Chile estaba en una situación parecida”, comparó el poeta que ha recibido destacadas distinciones como el Premio de Poesía Carlos Pellicer 1990 por Historia, el Premio Xavier Villaurrutia 2005 por Versión, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, y el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco (2018).

Su “indeclinable vocación cívica” –que ponderó también el jurado del Premio FIL- se manifestó durante la conferencia de prensa que mantuvo con los periodistas. “La política en este país es un campo de batalla de intereses turbios”, subrayó Huerta. “México es un país en un quebranto continuo. No hay razones inmediatas para el optimismo”, agregó el poeta, ensayista y traductor que criticó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desplegar a miles de militares en todo el país para enfrentar la criminalidad porque esas fuerzas “son usadas para maltratar a los migrantes”.