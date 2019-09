Diego Schwartzman se aprovechó este lunes del bloqueo mental del alemán Alexander Zverev, número seis del mundo, para vencerlo por 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3 y avanzar a los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos, lo que iguala su mejor actuación histórica en el último Grand Slam del año. El porteño jugará en la siguiente ronda con el ganador del duelo entre el español Rafael Nadal, segundo preclasificado, y el croata Marin Cilic. Dos cruces ya están definidos: Stanislas Wawrinka (Suiza)-Daniil Medvedev (Rusia) y Roger Federer (Suiza)-Grigor Dimitrov (Bulgaria).



El Peque, 28 centímetros más bajo que su rival, dio la talla en el court central Arthur Ashe y por segunda vez en su carrera se instaló entre los ocho mejores del torneo, como ocurrió en 2017. En contrapartida, el tenista nacido en Hamburgo cometió 17 dobles faltas y 63 errores no forzados en un partido que padeció con evidencia en las tres horas y ocho minutos que duró el partido en el templo tenístico neoyorquino.

Vigésimo preclasificado, Schwartzman le quebró ocho veces el saque a Zverev y lo dominó con inteligencia cuando el alemán ingresó en una crisis de confianza que se tradujo en un servicio inusualmente errático y suave para un jugador del top ten.



"Alex tuvo muchos problemas con su servicio, no es normal en un jugador de su categoría", explicó el argentino después del partido al canal ESPN, y añadió: "Me costó mucho entender lo que estaba pasando en el partido y por eso perdí el primer set. A partir del segundo fui mejorando y jugando más de la manera que tenía que hacerlo".

La victoria de Schwartzman representó la tercera del año frente a un jugador top ten, luego de las que obtuvo ante el austríaco Dominic Thiem (8) en Buenos Aires y el japonés Kei Nishikori (6) en Roma.

"Dedico este triunfo a toda la gente en Argentina, que no está pasando un buen momento. Ojalá los haya distraído un poco", deseó el Peque, quien abundó: "La otra vez cuando llegué a cuartos parecía una momia; estaba todo vendado. Ahora llego con más experiencia, sé cómo debo afrontar un partido de esa trascendencia", dijo tras saludar desde la cancha a su familia y su equipo de trabajo liderado por el entrenador Juan Ignacio Chela.

La vez anterior, hace dos años, terminó en derrota con el español Pablo Carreño Busta tras eliminar a su compatriota Carlos Berlocq, al serbio Janko Tipsarevic, al croata Cilic y el francés Lucas Pouille.

Cilic podría ser rival del porteño en la siguiente ronda, aunque para eso el croata deberá vencer a Nadal, segundo preclasificado y máximo favorito del certamen tras la salida del serbio Novak Djokovic.



Frente a la posibilidad de jugar contra Nadal, tres veces campeón en Flushing Meadows, Schwartzman expresó: "Rafa es mi amigo, me ayudó muchísimo en toda mi carrera. Si me toca, ojalá le pueda ganar por primera vez".



El argentino perdió las siete veces que jugó con el mallorquín en el circuito: Acapulco 2014; US Open 2015; Montecarlo 2017; Abierto de Australia, Madrid y Roland Garros 2018 más Indian Wells este año.



Por último, el italiano Matteo Berrettini (24) también avanzó a cuartos de final al eliminar al ruso Adrey Rublev por 6-1, 6-4 y 7-6 (6), y espera por el francés Gael Monfils (13) o el español Pablo Andújar.