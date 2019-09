Lucas Gamba, delantero de Rosario Central, sufrió un desgarro de grado 1 en el recto anterior derecho y se perderá el clásico rosarino contra Newell's Old Boys, según el parte médico difundido en la página oficial del club.



"Gamba sufrió una lesión muscular grado 1 en el recto anterior del muslo derecho, y su disposición dependerá de la evolución de la lesión", indicó Hernán Giuiria, médico del plantel profesional del club de Arroyito.



Gamba, quien llegó meses atrás a Rosario Central procedente de Huracán, sufrió la lesión en el final del partido que su equipo empató 1-1 como visitante ante Colón de Santa Fe, el domingo pasado.



El ex jugador de Unión de Santa Fe se tocó la zona afectada y se dirigió al banco de suplentes. "Me desgarré", dijo el atacante minutos antes de abandonar la cancha.



El plantel de Rosario Central volvió a practicar en el predio de Arroyo Seco y el entrenador Diego Cocca deberá comenzar a buscar al reemplazante de Gamba para recibir a Newell's en el Gigante de Arroyito, el domingo 15 de septiembre.