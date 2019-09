Luego de semanas de cortes en rutas petroleras y sin obtener soluciones por parte del gobierno provincial, los docentes de Chubut -que reclaman, principalmente, el pago de sus salarios- fueron amedrentados y golpeados durante la madrugada por una patota que llevaba los chalecos del sindicato de petroleros que conduce Jorge “Loma” Ávila. Ávila además de ser el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas privado, es funcionario del gobierno provincial ya que preside “Petro Minera Chubut”, la única empresa provincial que administra y comercializa combustibles a través de una red de estaciones de servicio. Tras la golpiza que recibieron los trabajadores de la educación, Federico Massoni, ministro coordinador de gabinete de Chubut, adelantó que se reunirá con la ministra Patricia Bullrich "porque necesitamos que en Comodoro haya paz”.

Los docentes chubutenses están realizando protestas desde hace un mes, con cortes en el ingreso a los pozos petroleros en las cercanías de Comodoro Rivadavia, porque el gobierno provincial les está pagando los salarios de manera atrasada y escalonada. No les dieron los aumentos que estaban estipulados a partir de junio y además tienen interrumpida la obra social (Seros) porque el gobierno le debe 1500 millones de pesos.

Ávila había adelantado a la prensa que "pasaremos el piquete por el costado, por arriba o por abajo", y efectivamente así fue. A las 3 de la madrugada, según lo que relató a PáginaI12 Martín Pena, secretario regional de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), la policía que custodiaba en la zona del corte se retiró, la luz que iluminaba la rotonda se cortó y comenzaron a ingresar al lugar personas encapuchadas que se bajaban de diferentes camiones y camionetas vestidos con las pecheras del sindicato que lidera Ávila. En conferencia de prensa, Massoni consideró que "esto de decir que se dejó la zona liberada es una moda", y luego agregó que, para los docentes, "si estamos es que somos represores y si no estamos es que liberamos la zona".

“Cuando se cortó la luz se generó entre los docentes una enorme confusión y miedo. Estaban en la oscuridad sin saber de dónde venían ni donde estaban”, dijo Pena y posteriormente subrayó que creen que el corte de luz fue adrede porque, según el docente, “nos llama la atención que justo se cortó cuando empezó a ingresar la patota”. Pena también aclaró que ellos consideran que “si bien los patoteros tenían los chalecos de petroleros no son trabajadores del petróleo sino que son grupos contratados para hacer ese trabajo", ya que "los petroleros días anteriores nos apoyaron, hasta algunos incluso le regalaron buzos termicos a las maestras para que no tengan frío durante el corte”.

Según lo expresado por el dirigente de ATECH, como resultado de la represión hubo heridos. "Las docentes -porque la mayoría en nuestro sector son maestras mujeres- sufrieron golpes y si bien no hay heridos de gravedad fue un susto enorme”, dijo. Pena también explicó que “los compañeros no se resistieron, se fueron retirando porque estos grupos vinieron sacados y a romper todo”, e indicó que los encapuchados “rompieron los pequeños refugios que habían realizado los maestros para resguardarse del frío, de las heladas y las nevadas. Pero no se conformaron con eso y además los empujaron y prepotearon, hasta que se fueron y no quedó ningún docente en la ruta”.

La senadora por Chubut del Frente de Todos, Nancy González, expresó en un comunicado de prensa su repudio a lo sucedido con los docentes y subrayó que "le advertí al gobernador que tenía que hablar con Jorge Ávila, quien es su funcionario y socio político, para que no siga haciendo declaraciones violentas hacia los trabajadores y agravando el conflicto". La senadora agregó que "estoy convencida de que estos hechos lamentables se podrían haber evitado si los responsables institucionales, con el gobernador Mariano Arcioni a la cabeza y su equipo de funcionarios políticos, hubieran actuado con la prudencia, responsabilidad y diligencia que los dichos de este dirigente ameritaban". Según Pena, “lo más preocupante, además de la represión, es que están utilizando grupos que no tienen nada que ver con las fuerzas de seguridad", y afirmó que considera que "Massoni está generando una situación de caos para pedir una intervención del ministerio de Seguridad de la Nación”.

Informe: Melisa Molina