Una nueva etapa comienzó en la Selección Argentina. Con la confirmación de Lionel Scaloni como el entrenador que dirigirá al equipo en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, que comenzarán en marzo del año próximo, la AFA cerró el proceso anterior de interinato del ex defensor del conjunto nacional para oficializarlo en su cargo.



Luego de haber terminado en el tercer puesto de la Copa América que se disputó en Brasil, Scaloni inició este nuevo proceso con la idea de ampliar la base de futbolistas que tendrá en consideración para afrontar la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Para el enfrentamiento en Los Angeles, frente a Chile, el técnico decidió que Agustín Marchesín fuera el arquero del seleccionado. En la defensa, Martínez Quarta hizo su presentación con Argentina, que tuvo en la zona del mediocampo a los volantes que Scaloni ya dejó entrever en la Copa América que más le seducen para jugar: de Paul, Paredes y Lo Celso. En el ataque estuvo Dybala, Joaquín Correa y el centrodelantero elegido fue Lautaro Martínez.









Los jóvenes se movieron con soltura, sobre todo durante el primer tiempo, donde Argentina dominó un poco más las acciones, y tuvo algunas situaciones para ponerse en ventaja. De todas maneras, la falta de claridad en los últimos metros lo impidieron.

Los chilenos tuvieron un poco más de audacia en el segundo tiempo, y ese envión le permitió estar cerca gol con un remate que se estrelló en el travesaño. Argentina recién respondió en el final del partido, con un cabezazo de Martínez Quarta que también pegó en el travesaño.

El seleccionado nacional viajará ahora rumbo al estado de Texas. Allí, en la ciudad de San Antonio, la casa de Emanuel Ginóbili, Argentina cerrará la fecha FIFA con el segundo amistoso de la gira frente a México, el conjunto dirigido por Gerardo Martino, ex técnico de la Selección. Ese partido se jugará en el estadio Alamodome.



0 ARGENTINA: Marchesín; Montiel, Otamendi, M. Quarta, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Dybala, L. Martínez, J. Correa. DT: Lionel Scaloni.



0 CHILE: Bravo; Opazo, P. Díaz, Vegas, Parot; Baeza, Aránguiz, Pinares, Sagal; E. Vargas, A. Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

Estadio: Memorial Coliseum (Los Angeles).

Arbitro: Jair Marrufo (Estados Unidos).

Cambios: 46m Rubio por Sagal (C), 52m Palacios por Lo Celso (A), 54m Alarcón por Baeza (C), 56m Alario por J. Correa (A), 66m Valdez por Vargas (C) y N. Domínguez por De Paul (A), 69m A. Mac Allister por Dybala (A), 74m Acuña por Tagliafico (A), 81m Jeraldino por Pinares (C), 84m G. Rodríguez por Paredes (A), 87m Lichnosvsky por Aránguiz (C).