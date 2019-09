Hoy miércoles a las 21 comenzará la 10° edición del Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos CineMigrante en el Centro Cultural San Martín (paraná y Sarmiento). Se realizará hasta el 22 de septiembre en 15 sedes de la ciudad de Buenos Aires (las principales serán el Centro Cultural San Martín y la Alianza Francesa), Avellaneda y Vicente López. La película elegida para la gala de apertura es Shelter, Farewell to Heaven, de Enrico Masi, que es un retrato de las fronteras europeas, donde cada vez más hay severas restricciones para las personas que quieran cruzarlas.

La muestra dirigida por Florencia Mazzadi ofrecerá películas de 37 países, una sección curatorial, una sección aniversario dedicada al cine ensayo realizado por mujeres, proyecciones con intervenciones musicales y performáticas, videoinstalaciones, presentaciones de realidad inmersiva, focos, presentaciones de libros y mesas con directores, todo con entrada libre y gratuita.

La directora de CineMigrante traza los objetivos y el contexto de la 10º edición: "Este año, CineMigrante trae una propuesta cinematográfica que intenta reflexionar sobre el estado de situación actual del mundo y de la humanidad, de quienes nos movemos por el territorio. Lo principal es reflexionar sobre el aspecto como humanidad que concretamente hoy significa el movimiento y el migrar", explica Mazzadi. "Entendemos también que estamos atravesando esta décima edición y CineMigrante viene reflexionando sobre un fenómeno que hoy aparece como subrayado en los medios de comunicación y también aparece como uno de los ejes de casi todas las políticas de los distintos gobiernos".

"Hoy estamos parados en un nuevo orden mundial que una vez más que considera a determinadas personas como inferiores y enemigas", continúa la directora del festival. "Pasada la Segunda Guerra Mundial, pensábamos que nunca más Europa iba a tener un discurso como los que se están observando de mano, por ejemplo, del ministro Matteo Salvini en Italia". Mazzadi se refiere concretamente a la decisión de que los barcos que recojan migrantes en el mar van a ser sancionados: "No sólo que van a ser sancionados sino que una vez que la barca ingrese a las aguas de la Unión Europea, si está sucediendo algo y esa barca solicita salvataje, la Unión Europea le puede negar el salvataje en sus propias aguas".

Esto se va a ver reflejado en dos películas: Couting Tiles y Cittá Giardino. "La primera aborda la situación de una ONG que está esperando el ingreso de las barcas para hacer una recepción y justamente muestra cómo ya no hay barcas que estén llegando a las costas. Cittá Giardino muestra los espacios de retención de los migrantes en el mismo momento en que llegan a las costas de Italia", explica Mazzadi.

"Imágenes para la insurrección", la sección central que atravesará toda la edición, estará destinada a observar el modo en que se reinstauran en el mundo gobiernos y discursos de odio hacia identidades y cuerpos diversos que persisten en sus existencias. Esta sección fue construida a partir de un diálogo con la filósofa, psicoanalista y curadora, Suely Rolnik (BR), exponente del pensamiento crítico decolonial, que participará en dos conferencias (una de ellas con la filósofa y escritora argentina Esther Díaz) y presentará su reciente libro Esferas de la insurrección. Esta sección contará con 14 películas premières en la Argentina, entre las cuales se destacan A Moon for my Father (que será presentada por la reconocida actriz iraní y cineasta Mania Akbari), Hale County This Morning, y This Evening, de RaMell Ross (recientemente nominada a los Oscar).

El foco "Brasil: Resiste, Persiste!" tiene la curaduría de Claudio Marques, director de cine y programador del Festival Panorama Coisa do Cinema, y cuenta con documentales y ficciones y una serie de cortos destacados de la reciente producción brasileña. "Se propone una reflexión para tratar de entender cuáles son los discursos que hoy están sustentando los gobiernos de Trump y de Bolsonaro, y buscamos mostrar esas otras existencias y corporeidades que se resisten a un mundo como el que propone Trump; un mundo en el que hay que arrasar con la Amazonía, un mundo en el que la disidencia sexual es criminalizada", explica Mazzadi.

Azougué Nazaré, de Tiago Melo.

"Una de las películas que se verá es Azougué Nazaré, de Tiago Melo, un director que vendrá al festival y que muestra ese Brasil profundo, el Brasil en el que persisten y existen identidades no blancas, identidades no católicas, identidades no evangelizadas. Se trata de una identidad mucho más profunda mezclada con los pueblos originarios, con las comunidades afrodescendientes, generando allí una nueva cosmogonía", sostiene la directora de la muestra.

Otra de las películas del Foco es Bixa Travesty, de Claudia Priscilla y Kiko Goifman. El film, ganador del Teddy Award como mejor documental de temática LGBTQ en la Berlinale 2018 y presentado en la sección Latinoamericana del Festival de Mar del Plata, es un retrato íntimo y político de la cantante, actriz, performer y activista transgénero paulista Linn da Quebrada.

"10 años/10 mujeres/10 ensayos" es una sección especial aniversario elaborada por la directora argentina Agustina Comedi, que presentará un homenaje a las mujeres más importantes del cine de ensayo que han participado de CineMigrante a lo largo de estos años. Se exhibirán películas de Trinh T. Min ha, Hito Steyerl, Ángela Melitopoulos, María Ruido y Su Friederich, entre otras. Se trata de mujeres de una cinematografía de territorios e imágenes de los afectos, mujeres exiliadas, expulsadas y rebeladas.

Por primera vez en América latina, CineMigrante junto al Institut Français y la Embajada de Francia presentarán la Retrospectiva de Jocelyne Saab denominada "Una mujer en las trincheras". Bajo la curaduría de Mathilde Rouxel (investigadora y estrecha colaboradora de Saab), esta retrospectiva es un homenaje -a pocos meses de su muerte- a una de las figuras más excepcionales de la historia del cine árabe hecho por mujeres.

"Jocelyne Saab fue una de las primeras mujeres en filmar en un período de guerras. Ella empezó a filmar en la década del 70. Era franco-libanesa. Fue una de esas mujeres de la cinematografía y el cine ensayo más importantes porque trabajaba desde el registro documental con una sensibilidad notable. También fue una de las primeras que mostró el conflicto del Líbano, la conformación de un Irán fuerte. Asimismo documentó los conflictos de los palestinos. Su última película de ficción, Dunia, habla sobre la ablación de las mujeres y, de alguna manera nos permite pensar y reflexionar sobre ese mundo islámico presente", concluye Mazzadi.