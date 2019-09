Los Curas en la Opción por los Pobres (COPP) sumaron su voz a quienes, desde distintos sectores de la sociedad, reclaman que se declare la emergencia alimentaria y piden a los legisladores oficialistas y al gobierno nacional que acompañen la iniciativa que, en ese sentido, ya impulsa la oposición parlamentaria.

Al mismo tiempo, los curas salieron al cruce de declaraciones del voceros oficiales pidiendo a la oposición no hacer política con el hambre y denunciaron que "negar la urgencia del hambre de millones de ciudadanos que no alcanzan a satisfacer la canasta alimentaria básica es hacer política con el hambre". También es hacer política, siguen diciendo los sacerdotes católicos, "mandar a rezar a los que pasan hambre (...) y no evangelizar, como quiere hacer creer la diputada Carrió (que bien haría en ir a rezar ella misma, para pedirle a Dios que perdone su maldad)".

Recuerda el Grupo de Curas que "la Comisión de Pastoral Social del episcopado argentino, la misma cúpula del episcopado y numerosísimas organizaciones sociales vienen advirtiendo desde hace meses la necesidad de hacer frente a la emergencia alimentaria que atraviesa nuestra Patria". Entre quienes demandaron la medida se cuenta también la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) que, con la firma de su presidente, el pastor Néstor Miguez, se sumó al pedido de la declaración de emergencia alimentaria y nutricional dada "la comprobación de la situación precaria que golpea a nuestro pueblo, especialmente a los sectores más postergados, niños, niñas y a nuestros ancianos".

En un breve texto de apenas una página, los sacerdotes católicos sostienen ahora que es el momento "de obrar en consecuencia del mandato que los votantes dieron al Presidente y a los legisladores de servir al bien común", sin "detenernos a hablar del cinismo y la maldad de quienes verdaderamente hacen política con el hambre: cinismo y maldad que, por otro lado, se comentan solos". Agregan, aludiendo a algunos de los argumentos esgrimidos por el oficialismo en contra de la declaración de emergencia, que "si tienen problemas para saber de dónde podrán salir los fondos para solventar la emergencia alimentaria, como preguntó el ¡ministro de Educación!, le sugerimos la promulgación de un Decreto de Necesidad y Urgencia que expropie los bienes de quienes protagonizaron la fuga de capitales que sumió al país en esta crisis, comenzando por sus miembros y ex miembros".

"Negar las cifras que el mismo Indec y el Observatorio Social de la UCA hacen públicas día a día es hacer política con el hambre", dicen los curas. "Y --rematan-- ser insensibles a los rostros y nombres que esconden esas cifras es inmoralidad."

[email protected]