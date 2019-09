El triunfo histórico de la Selección argentina de básquet contra Francia, que le dio el pase a la final del Mundial que se disputa en China, estuvo marcado por la emoción. Las cámaras lograron retratar el momento en que Argentina se calificaba para jugar contra España, luego de vencer 80-66 al seleccionado francés. Después, los jugadores liberaron toda la tensión acumulada en los 40 minutos de partido.

"Los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón que lo llevan adentro, como lo llevo yo", gritaron mientras agitaban sus camisetas dentro del vestuario.

El excapitán y representante de la generación dorada, Manu Ginobili, se abrazó con la figura del equipo Luis Scola. Luego, ante los periodistas, Scola celebró la “buena victoria” contra Francia en la que lograron asegurar la medalla y resaltó que él siempre le tuvo fe al conjunto, al trazar un paralelismo con la generación del 2002. “Lo dije mucho antes, este equipo tiene cosas de esa generación. Alguna gente me miro con cara rara, pensó que exageraba, pero no estaba loco”, enfatizó.



Nicolás Laprovittola no pudo ocultar su alegría ni el orgullo por el partido que hizo el conjunto argentino. "Los sacamos de la cancha y este equipo era muy bueno, pero nosotros somos un equipazo, ¿vos viste como jugamos? no se puede creer y no queremos parar", resaltó entre risas en diálogo con los periodistas argentinos que están en China y luego amplió: "Somos un equipo que hace las cosas bien, que trabaja que es profesional y ademas somos buena gente".



Para Facundo Campazzo, la clave estuvo en la defensa. "Defendimos como unos caballos. Eso nos hizo generar tiros ordenados en la ofensiva", explicó el jugador, quien insistió en que gracias a eso obligaron a los franceses a entrar en su "juego vertical". "Sabíamos que en algún momento podíamos quebrarlos", resaltó, aunque luego dijo que cuesta tomar consciencia del momento que están atravesando, algo que sin embargo calificó como una ventaja para le equipo. "Nos está ayudando mucho, no sabemos donde estamos parados ahora", bromeó.