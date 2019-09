El universo Freestyler tiene toda la atención puesta en el barrio de Núñez: este sábado, en el Estadio Hípico y puntualmente desde las 18, se llevará a cabo la segunda jornada de la Freestyle Master Series Internacional, competencia que enfrenta a los jóvenes raperos y que llevó a esta nueva versión del hip hop a un nivel profesional. Así, en el escenario se enfrentan parejas de freestylers que deben cumplir reglas precisas (métrica, tempo, utilización de palabras clave, réplicas) para imponerse al otro y seguir avanzando en un “campeonato” que tendrá su desenlance a fin de año: en 2018 hubo un sonado enfrentamiento final entre Papo y Wos, que se coronó campeón y ahora expande su área de influencia .

En la jornada de este sábado, en el predio de Av. Figueroa Alcorta 7285 se enfrentarán Dtoke (Argentina) vs. Skone (España); Teorema (Chile) vs. Zticma (México); Chuty (España) vs. Acertijo (México) y Jony Beltrán (México) vs. Cacha (Argentina). Además, habra actuaciones de DJ Veeyam, Stuart, Klan, MKS & Jere Profeta y el emergente Ecko. Organizado por la plataforma Club Media, la FMS ya es un fenómeno que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram; el streaming de la final del año pasado fue seguido por 255 mil espectadores.