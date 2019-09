"La idea tiene que ver con pensar la cultura alrededor de un territorio un poco menos enfrentado; de alguna manera, es toda una gran región que en la música se rige con un pulso similar. Tiene distintas caras, pero todas las músicas están muy relacionadas; y en el caso del tango, Buenos Aires, Montevideo y Rosario, tienen una historia común muy fuerte. Desde el título queríamos poner eso en consideración", explica Lucas Querini a Rosario/12.

El mismo río es el nombre del disco que el sexteto La Biaba presenta esta noche a las 21 en Parque de España (Sarmiento y el río). Con un repertorio conformado por composiciones de autores santafesinos contemporáneos como Mariano Asato, Ramiro Gallo, Omar Torres, Agustín Casenove, Luciano Tobaldi, y el propio Querini, El mismo río articula un paisaje sonoro de fisonomía cercana, a partir de los talentos de Simón Lagier y Pablo Galimberti (violines), Mariano Asato (bandoneón, composición), Claudio Bergese (bandoneón y voz), Lucas Querini (piano, composición y arreglos), y Martín Marino (contrabajo).

"Al hablar de tango santafesino, queríamos poner énfasis en el trabajo de muchos músicos que hay en la provincia, quienes también han elegido el tango como refugio. Después, en cuanto a cuestiones técnicas y estéticas hay distintas vertientes musicales. Este disco está pensado con mucho trabajo de estudio y de reflexión sobre todo lo que implica el tango a lo largo de su historia, tanto en el pasado -con mucho estudio de las orquestas y solistas que consideramos importantes- como desde los referentes actuales. Hay gente que hace 20, 25 años, está componiendo y haciendo música de una manera que nos resulta empática, y teníamos ganas de aprovechar su lenguaje para hacer lo nuestro", refiere el músico.

Con arreglos de Lucas Querini -excepto "Barrevientos", que lo incluye también a Mariano Asato-, El mismo río recorre un itinerario que fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes como obra inédita de música popular en el rubro tango; además, el disco es producido por Ignacio Varchausky, "un referente fundamental de la escena de los últimos 20 años, quien ha estado en los proyectos más importantes; es el creador de la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, el fundador de (la orquesta) El Arranque, uno de estos grupos que hicieron punta. Trabajar con él fue una experiencia muy interesante, tanto en lo musical como en lo relativo a la producción; con él hemos encontrado un aprendizaje grupal en la manera de trabajar", señala Querini.

, y creo que eso hace que el proyecto tenga una importancia muy relevante para nosotros. Algunos de los integrantes ya son padres, hemos transitado muchas cosas muy lindas. En lo profesional, es un crecimiento muy intenso porque cada día apostamos a levantar la vara del nivel de producción y de lo musical. Si lo tengo que resumir, el grupo nos brinda las posibilidades de crecer todo el tiempo", agrega.

-En algunos de los temas, hay ciertas derivas rítmicas.

-Como premisa fundamental, queríamos que fuera un disco de tango. En ese sentido, a la hora de escribir las composiciones y hacer los arreglos es necesario manejar el lenguaje con cierta profundidad, para saber en qué lugares no errar, y para no caer en el lugar común. Cuando uno elige una estética de tipo más revisionista o tradicionalista, si se quiere, se corre el riesgo de hacer una música que esté quemada, trillada. Aparecieron un par de propuestas, como "Candombe Camargo", que es una música que escribí pensando en el pianista brasilero Cesar Camargo Mariano, quien acompañó toda la vida a Elis Regina. El desafío de esa música era hacer una especie de recorrido del Paraná, desde Brasil hasta el Río de la Plata, pero con elementos musicales. En el tema se escuchan elementos del candombe, de la milonga, del pianista brasilero, pero siempre tratando de no irnos demasiado lejos de lo que es el tango. Quizás es el tema más diferente, pero la tímbrica y la manera de escribirlo creo que lo mantiene dentro del género.

-Siendo el arreglador, y sin perder el concepto del disco, entiendo que cada tema es un desafío.

-Eso es lo que más me estimula: escribir, arreglar, y sobre todo, pensar el resultado estético. Es algo que me gusta mucho, encuentro un camino artístico muy interesante. Además, tengo la suerte de pertenecer a un grupo de músicos muy buenos, a nivel individual y grupal, que me dan la posibilidad de ir aprendiendo y probando las ideas artísticas que surgen.

La trayectoria de La Biaba, subraya el pianista, es casi la de una familia. "¡Vamos ya por los diez años! A nivel humano es un aprendizaje constante.

Está claro que el tango, esa fuente inagotable, encuentra en Lucas Querini a uno de sus baluartes: "El tango tiene mucho para explotar, y es muy particular. Es una música bailable que no tiene percusión. En su origen hay una serie de cuestiones rítmicas que son totalmente únicas en el género, es muy apasionante por las posibilidades que contiene y por su originalidad". Es esta vía la que justifica la experiencia que también se podrá disfrutar esta noche, cuando La Biaba comparta escenario con la presencia jazzística del Gabo Quintet. "Vamos a armar un ensamble de once músicos, y haremos versiones de temas del disco. Ya lo hemos hecho en otra oportunidad y quedamos muy contentos, porque aparece una sonoridad distinta; también en cuanto a lo que se suele escuchar en general, porque es una instrumentación muy particular: un saxo, una trompeta, dos bandoneones, dos violines, contrabajo, contrabajo eléctrico, batería, piano, guitarra", concluye el pianista.