"Para Newell's en el clásico tenemos una gran oportunidad, debemos creer en nuestras formas", resaltó Frank Kudelka. El entrenador leproso aseguró el partido con Central "es para disfrutarlo". ¿Quién dijo que no se puede jugar el clásico? Si todos aportamos con dichos y hechos claro que se puede", enfatizó el entrenador del parque. Mañana en el Gigante el rojinegro saldrá a la cancha con los ingresos de Denis Rodríguez y Alexis Rodríguez, aunque Kudelka no quiso confirmar nada.

Kudelka jugará su primer clásico como entrenador de Newell's y con sus declaraciones rompió el libreto de aquellos técnicos que no tienen pasado en la institución. En vez de entregar frases demagógicas o de exacerbar la trascendencia del encuentro, Kudelka prefirió poner en su verdadero lugar el espectáculo deportivo de la ciudad. "¿Qué más lindo que jugar un clásico? Tenemos que aportarle paz, calma, vivimos en una sociedad muy convulsionada. ¿Dónde está escrito que en la ciudad no se puede jugar un clásico? Si todos aportamos con nuestros dichos y hechos siempre se puede", recalcó Kudelka. "No sé si voy a volver a dirigir otro clásico acá o en cualquier otro lado, entonces quiero vivirlo de la mejor manera y darlo todo de mí", añadió.

Con Mauro Formica lesionado, Kudelka se inclinó desde la primera práctica por el ingreso de Denis Rodríguez. Mientras que Alexis Rodríguez recuperará la titularidad por Luis Leal. Aunque el técnico no quiso adelantar nada respecto a la alineación. "Desde lo futbolístico tenemos una gran oportunidad, tenemos que creer en nuestras formas, hemos trabajado mucho en tratar de mejorar lo que hicimos bien y corregir lo que se hizo mal para este partido y todo el campeonato", consideró el técnico rojinegro.

La formación será con Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti, Bíttolo; Cacciabue, Fernández, Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maxi Rodríguez. "Estamos con expectativas porque es un gran desafío, siempre es bueno vivenciar la experiencia en este clásico que tan importantes en el fútbol argentino. Jugar un partido de esta envergadura es una manera de aprovechar el progreso que tenemos".