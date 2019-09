Los trabajadores rosarinos de la empresa Pedidos Ya, los únicos sindicalizados en el convenio de Empleados de Comercio, eligieron ayer en una jornada inédita a sus delegados gremiales. El proceso eleccionario, organizado por la Asociación Empleados de Comercio de Rosario (AEC), y que fue supervisado por un veedor del Ministerio de Trabajo de la Nación, tiene escasos antecedentes en el país. Los mercantiles rosarinos remarcaron que desde hace tiempo vienen luchando jurídicamente para que los trabajadores de las demás empresas similares, como Glovo y Rappi, por ejemplo, también puedan estar sindicalizados en Comercio, con todos los beneficios, y por quienes han realizado una serie de presentaciones en el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, desde AEC consideraron que las elecciones de delegados realizadas ayer "tienen un significado muy importante desde el punto de vista gremial y, además, porque no hay otros antecedentes similares, no sólo en Argentina si no a nivel mundial".

Para el secretario Gremial de AEC, Juan Gómez, la elección de delegados de la empresa Pedidos Ya es un primer paso en el camino del reconocimiento a los trabajadores. "Sabemos que es una lucha dura, pero la venimos llevando desde hace mucho tiempo. Hay compañeros que fueron reincorporados por la organización sindical que se están postulando para ser delegados. Esa es la cuestión de fondo, que los trabajadores sean reconocidos como tales", dijo el dirigente mercantil a Rosario/12.

La elección de los delegados gremiales en la empresa dedicada a la entrega a domicilio de productos diversos, pedidos por una aplicación móvil, se realizó en la sede de AEC ubicada en Corrientes al 400. Los 90 afiliados inscriptos en el padrón estaban en condiciones de elegir a dos de los cuatro trabajadores que se presentaron para ser delegados. Uno de ellos, como destacaron los mercantiles, fue uno de los despedidos en febrero de este año y luego fue reincorporado tras la denuncia del sindicato en la cartera laboral provincial.

Desde el gremio mercantil recordaron que los trabajadores de la empresa en Rosario son los únicos sindicalizados en el convenio 130/75 de Empleados de Comercio a nivel nacional. "A los delegados gremiales de Pedidos Ya los elegirán sus propios compañeros de trabajo y el proceso eleccionario será supervisado por un veedor enviado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya que todo se encuadra en el marco de la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales número 23.551, apuntaron.

"Lo planteamos como un momento histórico porque se está logrando la posibilidad que los compañeros trabajadores puedan elegir a quienes lo representen como delegados gremiales luego de más de un año de organizarnos, y de esperar pacientemente que los trabajadores tengan su tiempo de acuerdo a la ley 23.551 que establecen los reglamentos de una elección de delegados", expresó Gómez.

El dirigente mercantil resaltó "la fortaleza de los trabajadores, quienes a pesar de las presiones, de estar estas empresas impersonalizadas, porque lo más repudiable es la falta de contacto con quienes ordenen el trabajo, hoy es una máquina la que lo hace, también es la que te despide o suspende, te sanciona y te quita comisiones. Por eso lo que hoy (por ayer) estamos realizando es la posibilidad concreta de que tengan su propia organización dentro de este trabajo".

Gómez recordó que el convenio de los mercantiles con los repartidores lo tienen desde 1975: "Lo que cambia es la modalidad organizativa, antes era a través de una nota, luego con los teléfonos de línea y hoy es a través de un aplicativo. Para nosotros discutir un aplicativo o no es una falsa discusión; inclusive el Estado, en el caso de Capital federal, discuten cómo deben trasladarse los compañeros, pero no discuten la cuestión laboral. El Estado debe intervenir para definir si estos señores, como leo llaman los empleadores, son pequeños empresarios, y sabemos a todas luces que es un fraude laboral".