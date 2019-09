A ocho años de la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi, este miércoles, una caravana partirá desde Rosario, para renovar el pedido de Justicia. A las 18 confluirá con una marcha en la ciudad de San Lorenzo, donde el reclamo será contra la impunidad, tras el juicio que dejó nueve acusados absueltos y en libertad. En tanto, la movilización se da a pocos días de que el caso llegue a la Cámara Penal de Rosario, donde se renuevan las esperanzas de la familia y del movimiento feminista que la acompaña, en la búsqueda por responder una pregunta constante: "¿Qué pasó con Paula?".

Luego de la partida de autos y colectivos desde la plaza San Martín, a las 16; la esquina de San Martín y Moreno, de San Lorenzo, será el punto de encuentro para marchar hasta la esquina de los bancos, donde cada año Alberto Perassi y Alicia Ostri visibilizan que aún falta Paula, su hija.

Luego de todo el derrotero judicial, el 2 de mayo pasado, los padres de la mujer de 34 años -que estaba embarazada de seis semanas- quedaron desencajados frente a la absolución de los cinco policías y cuatro civiles imputados en el expediente. La teoría de la Fiscalía y querellantes apunta a que la mujer fue privada de su libertad para practicarle un aborto sin consentimiento ante su decisión de continuar con un embarazo, fruto de la relación extramatrimonial con el principal acusado, Gabriel Strumia. En la causa también están acusadas la esposa de Strumia, Roxana Michl; una mujer imputada de haber interrumpido el embarazo en Timbúes, un ayudante de Strumia; y cinco policías sospechados de encubrimiento y sustracción de pruebas. Entre el 8 y el 10 de octubre el fallo absolutorio será revisado por un tribunal de Alzada, en los Tribunales de Balcarce y Pellegrini.

Alberto viene de soportar días difíciles en las últimas semanas, cuando un dato renovó la ilusión de encontrar algún rastro de la sanlorencina. Fue durante una búsqueda que tuvo lugar en la localidad de Luis Palacios, donde se buscaron restos, ante un dato que llegó al Equipo Argentino de Antropología Forense. Desde hace tiempo Alberto reclama que le digan "donde están los huesos" de su hija, para poder llevarles una respuesta a los dos hijos de Paula. "Son muchos momentos de espera y de no llegar a nada. Son ocho años y no hay nada, no hay justicia, no se sabe qué paso, nada", lamentó el padre. "Todos dan vuelta la cara, nadie te mira a los ojos, nadie lo hizo durante ocho años", aseguró.

Liliana Leyes, de ATE Rosario, la Multisectorial de Justicia por Paula y Articulación Feminista, aseguró que la fecha se acerca de una manera "muy especial porque hasta hace unos días se hizo la búsqueda en un bosque de Luis Palacios a partir de una información que llegó y si bien se acompañó esas dos semanas fue muy intenso y doloroso, sobre todo porque el cierre fue negativo. Con todo, llegamos a estos ocho años con un fuerte reclamo de justicia, con un movimiento de mujeres que viene acompañando a la familia en cada momento", sostuvo. Y sumó que el reconocimiento de personalidades distinguidas a Alberto y Alicia en el Concejo -de la semana pasada- "fue un gran empujón en este momento". Leyes agregó: "Cada día buscamos a Paula, no es solo una persona que desapareció, esto va más allá, seguimos reclamando que en un estado de democracia tiene que haber un aparato estatal a la orden del día para desaparecer a una persona. Eso sigue sucediendo hasta el cuerpo de Paula no aparezca".