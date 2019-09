El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República Argentina (Fecac), Gabriel Bornoroni, aseguró este martes que "hay un 38 por ciento de atraso" en los precios de los combustibles y advirtió que desde hace cuatro días hay desabastecimiento. Al momento de anunciar el congelamiento de precios hasta el 12 de noviembre, en el Gobierno estimaban que para esa fecha habrá un atraso en el precio que se ubicará entre el 20 y el 25 por ciento, pero la inesperada suba del valor internacional del petróleo alteró la ecuación original. Los precios del petróleo caían ligeramente esta martes tras haberse disparado el lunes como consecuencia del ataque contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita que hacen temer una escasez de crudo y una escalada militar con Irán.

En este contexto, el Gobierno sostiene por ahora el congelamiento de los precios internos y, según adelantó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, recién el fin de semana habrá un panorama más claro para tomar una decisión. Mientras tanto, la gestión de Mauricio Macri mantiene la decisión de compensar con 116,10 pesos por barril producido a las empresas productoras (que se quedan con el 88 por ciento) y a las provincias dueñas de los yacimientos (reciben 12 por ciento del subsidio), como forma de compensación por el congelamiento de precios de los combustibles durante 90 días.

La resolución 552 de la Secretaría de Energía dice que los montos establecidos se abonaran a empresas productoras de petróleo y a las provincias en cuya jurisdiccion se encuentre la concesión en la cual se haya producido el crudo. También se determinó una transferencia a las empresas productoras de biocombustibles beneficiarias del régimen de promoción, equivalente al 6% del precio establecido por Energía para agosto último, aplicable a la producción entregada añ mercado local durante septiembre. El decreto 566, sustituido por el 601, estableció que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local hasta el 13 de noviembre próximo deben ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al 9 de agosto último, aplicando un tipo de cambio de referencia de 46,69 pesos y un precio de referencia Brent de 59 por barril.

“Para sostener el nivel de actividad y empleo y proteger el consumidor durante este período excepcional, corresponde atenuar el impacto que las medidas establecidas por los decretos 566 y 601 generaron en las empresas productoras de petróleo asi como en las de biocombustibles, en razón de la mezcla obligatoria de dichos productos con los combustibles fosiles dispuesta por la ley 26093”.

Teniendo en cuenta esas compensaciones, el mercado local opera con un barril de crudo a 59 dólares como máximo y un tipo de cambio de 45,19 pesos por dólar, cuando el precio de la divisa en el mercado cambiario ya se ubica en los 58,77 pesos según el valor minorista y 56,28 pesos de acuerdo con el mayorista.

En declaraciones a radio La Red, Bornoroni advirtió que "las petroleras no están abasteciendo al mercado". "Hay estaciones de servicio sin bandera que no tienen combustible desde hace cuatro días. Son miles de estaciones de bandera blanca que están desabastecidas y son las que están en los pueblos, en localidades pequeñas, que le dan combustibles a la ciudadanía, a las ambulancias, a la policía, a los bomberos", dijo el dirigente empresario cordobés. La Fecac realizó una denuncia ante la secretaría de Energía de la Nación, que conduce Gustavo Lopetegui, y ahora reclama que "se empiece con las multas por el desabastecimiento para que de una vez por toda aparezca el combustible que tienen y no lo están entregando".

Tras el congelamiento

Bornoroni opinó que después del 12 de noviembre -cuando vence el congelamiento- debería pasar lo que ocurrió el año pasado, es decir, comenzar una suba gradual de los precios si es que el Gobierno decide no subsidiar el precio final. "No hay posibilidades de que aumente un 40 por ciento. El año pasado los combustibles aumentaron un 72 y en 2017 lo habían hecho en un 31 por ciento. En lo que va de 2019, se incrementaron un 16 por ciento", describió el dirigente.

En ese sentido, consideró que "las petroleras también tienen que hacer una parte del esfuerzo. YPF es la que está haciendo el mayor de los esfuerzos y hay otras petroleras que miran para otro lado. Pedimos a la secretaría de Energía que salga fuerte a poner en práctica la ley de abastecimiento".

El dirigente de los expendedores explicó que las petroleras impusieron a las estaciones de servicio un cupo para entrega del producto que fue calculado sobre las ventas promedio de los tres meses anteriores, por lo que si los estacioneros demandan por arriba de ese nivel le cobran 4 pesos más por litro. "Te venden el cupo que establecieron y ni un litro más. Si te pasás de ese cupo (como estacionero) hay un sobreprecio. Entonces nadie sale a buscar ni un cliente. Las estaciones de servicio de bandera blanca están sin combustibles hace cuatro días", enfatizó el representante de la Fecac.