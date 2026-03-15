Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Premios Oscar 2026: la ceremonia en vivo, ganadores, sorpresas y todo lo que deja la gala
-1min
Premios Oscar 2026: la ceremonia en vivo, ganadores, sorpresas y todo lo que deja la gala
-1min
Premios Oscar 2026: la ceremonia en vivo, ganadores, sorpresas y todo lo que deja la gala
-1min
Premios Oscar 2026: la ceremonia en vivo, ganadores, sorpresas y todo lo que deja la gala
-1min
Premios Oscar 2026: la ceremonia en vivo, ganadores, sorpresas y todo lo que deja la gala
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
Se destruyeron casi 100mil puestos laborales en solo seis meses
El empleo cae hasta en los rubros que van bien
Las mayores pérdidas recayeron sobre el sector manufacturero. Minería e Intermediación financiera crecieron en actividad pero redujeron plantel. Avanza el cuentapropismo.
Por
Bernarda Tinetti
15 de marzo de 2026 - 21:05
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
De los 14 sectores relevados, 10 perdieron empleo.
(Carolina Camps)
Últimas Noticias
Todo está guardado en la memoria
Para saber quién es la cuarta víctima
Por
Juan Carlos Tizziani
Una pelea contra el viento
Macri vuelve a Parque Norte para lanzar el PRO modelo 2026
Difundió en redes una foto inédita
Emotivo homenaje del príncipe Guillermo a su madre, la princesa Diana de Gales
El seleccionado venció a Australia y se subió al podio
Los Pumas 7’s ganaron la medalla de bronce en Nueva York
Exclusivo para
$LIBRA, el cisne negro
¿Cuál es el límite social y político?
Por
Eduardo Aliverti
Apuntes para descifrar las variables que están en juego
Las consecuencias económicas de la guerra
Por
Diego Rubinzal
HALLAZGOS "La diosa de Thyssen", el misterio de una estatua de la antigua Roma en Barrio Parque
Testigo de un final
Por
Federico Fahsbender
El alineamiento ante la urgencia de compensar la caída de recursos coparticipables
Un viaje, muchas promesas y los gobernadores que volvieron más dialoguistas que nunca
Por
Analía Argento
El País
Una pelea contra el viento
Macri vuelve a Parque Norte para lanzar el PRO modelo 2026
Se logró identificar a doce desaparecidos de La Perla
Silvana Turner, del EAAF: “Dar respuesta a los familiares es lo que nos mueve”
Por
Luciana Bertoia
Nuevas filtraciones de la causa
$LIBRA: Uno de los impulsores de la estafa se jactaba de manejar el teléfono y las redes sociales de Javier Milei
Por
Irina Hauser
Lo mismo hicieron con Trump, Netanyahu y Kast
Lollapalooza Chile: en pleno show de una banda proyectaron una imagen de Milei con una esvástica en la frente
Economía
Se destruyeron casi 100mil puestos laborales en solo seis meses
El empleo cae hasta en los rubros que van bien
Por
Bernarda Tinetti
Preocupaciones que el gobierno niega
Miedo al desempleo
Por
Mara Pedrazzoli
La eliminación fallida de la inflación destruyó la producción, los salarios y la inversión
El plan de “desestabilización” de Milei y Caputo
Por
Leandro Renou
La economía real
Por
Hernán Letcher
Sociedad
En el marco de la Fiesta Nacional del Trekking 2026
“Sin participación real no hay justicia ambiental”: organizaciones de El Chaltén reclaman por las audiencias públicas de la Ley de Glaciares
Exploración espacial
Orgullo: dos jóvenes argentinos fueron seleccionados por la NASA para diseñar una misión especial a Marte
Detuvieron por el crimen a un joven de 17 años
Asesinaron a puñaladas a un adolescente en un boliche de Puerto Madryn
Se extiende el buen tiempo en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de marzo
Deportes
El seleccionado venció a Australia y se subió al podio
Los Pumas 7’s ganaron la medalla de bronce en Nueva York
Gran remontada para imponerse sobre Gimnasia en La Plata
Torneo Apertura: Independiente Rivadavia sacó el premio mayor
Se corrió en las calles del sur de la Ciudad la primera fecha del TC2000
TC2000: Franco Riva ganó en el callejero de Buenos Aires
El delantero brasileño Raphinha se destacó con tres goles
El Barcelona goleó al Sevilla de Almeyda y se afianza como líder