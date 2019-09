Los habitantes del barrio Carlos Mugica (ex villa 31-31 bis), donde el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta perdió por casi 47 puntos pese a las millonarias inversiones, reclaman que se los escuche a la hora de decidir sobre sus vidas. Este lunes, la candidata a vicejefa porteña del Frente de Todos, Gisela Marziotta, y el legislador peronista Santiago Roberto recorrieron la barriada y se reunieron con los vecinos y vecinas.

"La gente está en contra de la urbanización, no porque no quiere una vivienda mejor sino porque la propuesta que hace el gobierno no les está resolviendo nada. Y, por el contrario, sienten que están montando una erradicación encubierta de la villa", explicó a Página/12 Roberto, quien integra la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.

Entre los reclamos que plantearon los vecinos figuran la mala calidad de las viviendas nuevas a las que los obligan a mudarse, a lo que se suma no saber cuánto tienen que pagar por sus hogares porque los modelos de escritura son imprecisos y se contradicen con los puntos que les habían informado verbalmente; la falta de vacantes en los colegios, especialmente en la educación inicial; el colapso de los CeSac que, además, carecen de insumos, entre otros problemas.