No existe otra manera de interpretarlo más que como una gran noticia: antes de fin de año aparecerá Thanks for the Dance, un album póstumo de Leonard Cohen. La novedad fue confirmada por representantes del artista que señalaron que se trata de “una inesperada cosecha de nuevas canciones” y “una continuación del trabajo del maestro”.

Según lo informado, Cohen le pidió a Adam, su hijo y colaborador musical, que completara los bocetos que fueron armando tras la grabación de You Want It Darker, lanzado en octubre de 2016, poco antes de la muerte del cantante y compositor, a los 82 años. Siete meses después, Adam Cohen comenzó a trabajar en esos bocetos en un garage cercano a la casa de su casa, y luego invitó a varios colaboradores a hacer aportes para terminarlos.

Entre esos invitados se encuentran Javier Mas, laudista español que integró la última banda de Cohen; Beck, Richard Reed Parry (Arcade Fire), el irlandés Damien Rice, la notable cantante canadiense Leslie Feist y Bryce Dessner, de The National. Además, en el disco aparecerán antiguos colaboradores de Leonard como Jennifer Warnes y Michael Chaves, el productor Daniel Lanois, el coro Cantus Domus de Berlín y el coro Shaar Hashomayim, que ya le dio un clima por demás especial a la canción "You Want It Darker". Aunque no se indicó la fecha de lanzamiento, sí se difundió una canción de adelanto, “The Goal”: un Cohen en estado puro.