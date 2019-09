El día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de septiembre, fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladés, en enero de 1999. Fue un 23 de septiembre, en el año 1913, cuando se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil: Argentina fue la pionera con la denominada “Ley Palacios”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que existen, aproximadamente, 21 millones de personas en el mundo víctimas de trabajos forzosos que, por supuesto, incluye a las víctimas de trata para la explotación sexual. Según dicho informe, todos los países están afectados por la trata ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. El 30 por ciento de las víctimas son niños y el 70 por ciento son mujeres y niñas. Esta forma de esclavitud moderna se ceba mayoritariamente en las mujeres y en las niñas puesto que representan el 99 por ciento del lucrativo negocio de la prostitución, pero además son el 58 por ciento en otros sectores, reducción a la servidumbre, matrimonio forzoso por ejemplo. Solo en la prostitución se calcula que hay esclavizadas más de 4,8 millones de mujeres en el mundo.

Las crisis humanitarias, aquellas originadas por catástrofes naturales, las guerras detonan en pueblos hambreados, lo cual impacta directamente en los cuerpos de las mujeres y niñas. Las mafias encuentran fácilmente en este terreno fértil la propagación de éste delito de lesa humanidad, utilizando la tortura y sumisión de seres humanos para un enriquecimiento aún incalculable, deshumanizando a sus víctimas y despojándolas de todos sus derechos.

En nuestro país a 11 años de la ley de Trata ( 26.364 ), sancionada en 2008 y su modificación en 2012 (26.842), las organizaciones sociales, las víctimas y sobrevivientes de este delito siguen reclamando la reglamentación de los artículos de la ley que hablan de asistencia, protección y acompañamiento para las víctimas del delito. No se ha destinado la partida presupuestaria necesaria para poder proteger a las víctimas de que sean captadas nuevamente por las redes mafiosas.

La Dra Alejandra Mángano, fiscal de Protex dijo: “Desde PROTEX destacamos la importancia de la justicia restaurativa en casos de Trata de personas. La ley de trata en argentina lleva vigente más de 10 años. En ese tiempo, se dictaron cerca de 300 sentencias condenatorias por el delito de trata. Sin embargo, estas sentencias no suelen reconocer derechos a las víctimas del delito. No se fijan indemnizaciones, tampoco se inician juicios civiles luego de esas condenas. Este camino recorrido nos convence de las graves dificultades de acceso a la justicia que padecen las víctimas. Por su situación de vulnerabilidad pero también por las propias características del delito, como forma moderna de esclavitud. ¿Acaso alguien podría pensar que quien ha sido sometido, esclavizado, engañado, ultrajado, violado, desarraigado, desplazado, etc, puede de un día a otro, sin preámbulo, demandar a su explotador, exigirle, denunciarlo? Esto es muy difícil sino imposible, no sucede en Argentina y no sucede en el mundo. La ley 27.508 recientemente sancionada obliga a los jueces y fiscales a fijar en la sentencia condenatoria la restitución económica a las víctimas. Este cambio de enfoque legal es solo el comienzo de una justicia que no se concentre sólo en el castigo de los tratantes, sino más bien en brindarle a las víctimas del delito el acceso a sus derechos, el reconocimiento de que han sido víctimas, de que otros se han enriquecido a costas de ellas y que esto debe ser compensado”.

Desde el PEFITE (Programa de Estudios, Formación e Investigación sobre Trata y Explotación de Personas) estamos comprometidas en avanzar en la producción de conocimiento a nivel regional y dar fundamentos a la creación de políticas de estado que garanticen la restauración de los derechos humanos de los cuales fueron despojadas las víctimas. Para ello, visitamos cada Universidad con el anhelo de que se sumen a investigar, estudiar y formar sobre este terrible delito que cada día crece en nuestro país y en el mundo, incluso adoptando nuevas formas, como organizaciones de mujeres, sindicatos, tratando de instalarse en los sectores públicos y de formación.

Romantizando la prostitución y la explotación sexual se crea el constructo social de que el hombre paga por sexo y que la mujer se empodera en esta relación comercial, esto nos dice la posverdad con el ánimo de crear este imaginario empoderante. En realidad el sexo es fácil, el sexo se consigue en cualquier lado. Se paga por poder, se paga por el sometimiento, por la humillación de la mujer, eso no se consigue tan fácilmente sin que eso sea un delito. La sociedad necesita creer que el hombre paga por sexo, porque si la sociedad cree que el hombre paga por sexo, no se compromete en erradicar el consumo de prostitución. Apuntamos a un verdadero cambio cultural donde el mensaje sea que el sexo ha de ser deseado, consentido sin coacción y disfrutado por ambas partes.

Denunciar las situaciones de explotación y continuar divulgando las voces de las sobrevivientes en todos los ámbitos y en la toma de decisiones es sumamente necesario para garantizar la libertad de todas las personas y que los derechos económicos, políticos y culturales no sean ultrajados.

Alika Kinan es directora del Programa de Estudios, Formación e Investigación sobre Trata y Explotación de Personas; sobreviviente de trata con fines de explotación sexual.