Perdió el ojo izquierdo en la represión del 12 de marzo, decidió denunciar ahora tras conocer casos similares
Rodrigo Troncoso, otra víctima de la represión de Bullrich
Trabaja en una farmacia en Avellaneda y decidió marchar con los jubilados en su franco tras ver cómo muchos se iban sin remedios por no poder pagar: “Salían llorando, eso me pareció un locura”. A los 23 años, en su primera marcha, un agente le disparó directo a la cara. Las consecuencias laborales y su carrera como boxeador truncada.