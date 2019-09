Lionel Messi fue elegido este lunes por la FIFA como el mejor futbolista de la temporada 2018/19 y de esta manera se quedó con el The Best, el único premio individual que nunca había ganado. La estrella del Barcelona se impuso por sobre Virgil van Dijk, que había sido elegido por la UEFA como el mejor jugador del Viejo Continente, y Cristiano Ronaldo, quien no viajó a Milán. "A pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, para mí los premios individuales son una cosa secundaria. Primero está lo colectivo", señaló la Pulga tras recibir el galardón.

"Estoy feliz de estar aquí con mi mujer y mis hijos", dijo el astro del Barcelona, que precisamente arribó a la gala de dicha ciudad italiana acompañado por su mujer Antonella y sus hijos mayores, Thiago y Mateo, de quienes comentó: "Es la primera vez que pueden estar. Cuando Thiago vino la otra vez era muy chico y no se acuerda de nada. Verlo ahí y disfrutar este momento con ellos es algo único. No tiene precio”.

Con respecto al fanatismo de sus dos hijos, Messi fue por demás revelador: “Son dos enamorados del fútbol y están enloquecidos viendo a todos los jugadores que tienen alrededor. Sienten vergüenza y no saben si saludar o pedir fotos. Con tres ya era complicado, por eso Ciro se quedó en casa”.

El delantero argentino no tuvo su mejor temporada, pero a nivel individual obtuvo su sexta Bota de oro, gracias a sus 36 goles, con los que volvió a transformarse en el jugador que anotó más tantos en Europa en la campaña pasada 2018/2019.



Con el Barcelona, la Pulga ganó La Liga, pero cayó en semifinales de Champions League ante el Liverpool y perdió la final de la Copa del Rey ante el Valencia. Asimismo, con la Selección argentina, el capitán no pudo conquistar la Copa América, certamen en el que apenas convirtió en una ocasión.

Con este nuevo galardón, Messi recupera el trono de un gran torneo individual, cuatro años después de su quinto y último Balón de Oro (2009, 2010, 2011 y 2012 y 2015). Cabe recordar que el astro rosarino ya había ganado el FIFA World Player, precursor del The Best antes de su fusión con el Balón de Oro, en 2009.