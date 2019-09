El rosarino Lionel Messi, flamante ganador del premio The Best al mejor jugador de la temporada 2018/2019, admitió este martes estar "muy contento" por el retorno como entrenador de Diego Maradona al fútbol argentino y recordó las épocas que estuvo a las ordenes del Diez en la Selección Nacional.

"Obviamente que me pone muy contento que haya vuelto, que pueda ser entrenador otra vez. Yo viví su época como técnico de la selección y la verdad que lo disfrutaba mucho, lo vivía al máximo. Ahora, con Gimnasia lo debe hacer de la misma manera. Me encanta que esté en el fútbol argentino, donde creo que tiene que estar", aseguró Messi, en una entrevista publicada por la FIFA.

A propósito del retorno de Maradona al país, el atacante de Barcelona fue consultado sobre la chance de jugar alguna vez en el fútbol argentino, una cuenta pendiente de su carrera, ya que se fue a los 13 años de las inferiores de Newell's hacia el club catalán.

"Sí, siempre lo dije. Es un sueño de chiquito poder jugar en el fútbol argentino, jugar con la camiseta de Newell’s. Pero bueno, no sé si lo podré hacer realidad. No pasa por mí solo. Tengo tres hijos", se excusó.

¿Messi conducción?

A sus 32 años, Messi ya proyecta qué será de su vida cuando deje el fútbol profesional y sorprendió al admitir que le gustaría trabajar con chicos, como lo hacen actualmente Pablo Aimar o Diego Placente.

"La verdad es que siempre dije que no, no me veo entrenando. Pero bueno, uno nunca sabe. Después, cuando los veo, pienso que me gusta estar con chicos... intentar formarlos, enseñarles. Pero sinceramente, hoy por hoy no lo veo. De acá a unos años, qué pueda pasar, no lo sé", explicó.

La nueva Selección

También hubo una referencia para sus nuevos compañeros de la Selección, con los que obtuvo el tercer puesto en la Copa América de Brasil de este año, en la que Messi terminó expulsado y despotricando contra la organización.

"Sorprendido no estoy, porque ya los conocía a todos y sé lo que son capaces de hacer. Los veo en sus clubes, ya sabía de la camada que venía atrás. Pero sí me sorprendieron a nivel humano. Había mucha gente que no conocía y fue una sorpresa muy linda poder compartir una Copa América con ellos. Y ver que, al margen de grandes jugadores, son personas muy sanas y muy buenas", aseguró.

Además, se refirió a Lionel Scaloni, el estratega del elenco nacional: "Es un entrenador que tiene las ideas claras, que sabe ver el fútbol, y sobre todo que lo transmite muy bien. Es fácil entenderlo, es efectivo y maneja muy bien los grupos. Creo que fue un acierto que lo dejen fijo y que pueda dar la tranquilidad que se necesita para trabajar en la Selección".