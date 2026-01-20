Omitir para ir al contenido principal
Mayores de 45 años

Buscan voluntarios para evaluar la vacuna contra el dengue

Fundación Huésped investiga la seguridad y la respuesta inmunitaria de Qdenga en personas adultas y adultas mayores que viven en CABA y AMBA.

vacuna dengue pba-21/01/2025
Vacuna contra el dengue La investigación apunta a personas de entre 45 y 79 años que residan en la Ciudad de Buenos Aires o en el Área Metropolitana. (Prensa)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
REDES SOCIALES Jorge Sola

Llamó al Congreso a oponerse

Jorge Sola de la CGT advirtió que con la reforma laboral se pretende profundizar la precariedad y eliminar derechos

ICE Policia Inmigraciona EEUU

Este viernes habrá un paro general

Mineápolis, bajo asedio del ICE: “Vivimos una especie de ocupación militar que trastornó la vida diaria”

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 13: (L-R) Ben Affleck and Matt Damon attend Netflix's "The Rip" New York Premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on January 13, 2026 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ambos protagonizan "The Rip"

Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones

Represas en Santa Cruz

Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China

Se reactivan las represas del sur

En la visita del ministro a la provincia

Ojo con la Orozco: la senadora salteña fue reemplazada por una silueta de cartón en la foto con Diego Santilli

Por Natalia López Gómez

La agenda del Presidente

Javier Milei llegó a Davos: ¿habrá encuentro con Donald Trump?

Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

Por Melisa Molina

En cambio, la actividad productiva atraviesa un largo invierno.

El mercado sigue en modo veranito

El 62 por ciento tuvo menos actividad

Los “ladrilleros”, mucho peor

El corte será de tres canastas básicas totales por hogar.

Nuevos criterios para recibir subsidios

El reordenamiento de los precios relativos consolidó la transferencia de ingresos.

Costos para los usuarios y ganancias ajenas

Por Mara Pedrazzoli

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

Chile Incendios

Se dictó el Estado de Catástrofe en el sur

Chile: ya son 20 los muertos por los incendios

Open AI

La empresa lanzará este año un dispositivo propio

OpenAI declara 2026 como el año de la adopción práctica de la IA

Por Inteligencia Argentina

FOTO REDES SOCIALES peñarol mathias de ritis

Mathías De Ritis firmó por un año en el club de Boedo

En medio de la crisis, San Lorenzo abrochó su tercer refuerzo

FOTODELDIA MELBOURNE, 20/01/2026.- La tenista japonesa Naomi Osaka hace su entrada en pista con vestido largo, velo, sombrilla y sombrero, antes de su partido de primera ronda del Open de Australia ante la croata Antonia Ruzic, este martes en Melbourne. EFE/ Joel Carrett PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Se completó la primera ronda

Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner

FOTO PRENSA ARGENTINOS JUNIORS argentinos juniors nicolás diez

Tras caer en la final de la pasada edición ante Independiente Rivadavia

Copa Argentina: Argentinos Juniors quiere sacarse la mufa

Argentina�s Sebastian Baez hits a return against France�s Giovanni Mpetshi Perricard during their men's singles match on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 20, 2026. (Photo by IZHAR KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

El tenista número dos de la Argentina manifestó que no fue contactado por Javier Frana

“No me llamaron”: Sebastián Báez explicó su ausencia en la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano