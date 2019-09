La madre de Cristian Gallardo, quien murió mientras era trasladado detenido por la Policía de Salta, desconfía de los resultados de las dos autopsias que le hicieron a su hijo peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).



Alicia Salas dijo que quiere poner otro perito de parte y pide el cambio de carátula de homicidio culposo a homicidio calificado. Se movilizará hoy a la Ciudad Judicial y aseguró que va a esperar hasta que el Procurador General Abel Cornejo la reciba.

Salas contó que se reunió con el director del Programa de Asistencia a la Víctima, Rafael Benegas, en el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la provincia. Este organismo contrató a una perito, Vanesa Velasco, que intervino en la segunda autopsia en representación de la familia del joven.

Sin embargo, la madre de Gallardo no quedó satisfecha con las conclusiones de la médica legista “porque son iguales a las de los peritos del CIF y de los policías”. Rememoró que cuando se iba a hacer la segunda autopsia le decían que “sí o sí” debía tener un perito de parte, que “la fiscal habló con el gobernador. Yo no tenía plata para pagar una perito de parte y al final ellos me la consiguieron, pero no estoy de acuerdo con lo que ella dice ni con los médicos del CIF”, insistió.

“Ellos dicen que mi hijo murió de un paro cardiorespiratorio, pero fue porque los policías le pegaron tanto. Ellos me lo mataron. La fiscal María Luján Sodero Calvet me dijo que mi hijo murió de un paro porque había tomado y el corazón se aceleró. Ellos quieren decir que mi hijo solo se provocó la muerte. Yo quiero otra autopsia”, manifestó Salas.

El Ministerio Público Fiscal informó que ahora es la fiscala Ana Salinas Odorisio quien investiga este caso y que el viernes apeló el arresto domiciliario que la jueza María Edith Rodríguez dio a los policías imputados, Ricardo Llaves, Ricardo López, Lucas Ozuna y Jorge Olea.

La oficina de prensa del Poder Judicial informó que la fiscalía interviniente no presentó suficientes fundamentos para el pedido de prisión preventiva y, en cambio, las razones para el arresto domiciliario tuvieron que ver con la acusación por homicidio culposo, un delito que, en caso de tener condena, sería de prisión de ejecución condicional, en libertad.

El abogado de la querella, Rodrigo Escovar, dijo a Salta12 que apeló el arresto domiciliario a los policías. Sobre la médica legista señaló que “el Código Penal habilita a la querella o la familia a nombrar un nuevo perito de parte para que emita una opinión acorde a todo lo que se le exhiba sobre ambas autopsias”. Y contó que presentará otro perito de parte en la causa.

Mediante los pedidos de producción de pruebas, Escovar espera demostrar que se trató de un homicidio calificado, y solicitar entonces el cambio de carátula.

Entre esos pedidos está el del secuestro de celulares de los cuatro policías, por la posibilidad de encontrar información relevante para la causa. También solicitó careos entre el testigo Ángel Ismael Lozano, supuesta víctima de robo, con el oficial Llaves, el suboficial Olea, con las dueñas de la casa de donde se llevaron a Gallardo detenido y con la pareja del joven.

La familia de Cristián Gallardo marchará a hoy a la Ciudad Judicial exigiendo justicia y repudiando el arresto de los policías en sus casas. La marcha partirá desde la Universidad Nacional de Salta. Se movilizarán con el apoyo de organizaciones de derechos humanos junto a familiares de David Neri Ovejero, Jorge “Gury” Farfán y Martín Carreras, quienes también murieron este año en operativos policiales.