El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, lamentó el "acto de campaña" realizado esta mañana por la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri en su distrito y señaló que la construcción de un metrobus no era una obra "prioritaria de acuerdo a las necesidades de los varelenses". Watson recordó que "jamás consultaron" al municipio sobre las obras que se precisaba e indicó que no pudo estar en el acto porque la invitación le llegó "ayer a última hora".

El jefe comunal agregó que, mientras Macri y Vidal inauguraban el metrobus junto al candidato a intendente de Cambiemos, él se reunió con la familia de José Bulacio, el obrero de la construcción que falleció ayer en el derrumbe producido en la ampliación del aeropuerto de Ezeiza y oriundo del barrio San jorge.

"Ambos enviaron sus condolencias a las familias de los obreros sin mencionar a la persona que perdió su vida, quien residía en el lugar donde vinieron de visita", apuntó Watson sobre el frío mensaje enviado por la gobernadora y el Presidente.

Una parodia de la Ciudad Autónoma

"Construir carriles exclusivos para el transporte público similares a los instalados en la avenida 9 de Julio, con la intención de montar una parodia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo ratificó su desconocimiento e insensibilidad ante la realidad de los bonaerenses", sentenció el intendente de Florencio Varela sobre la obra inaugurada.



En ese tono, Watson subrayó que "jamás consultaron" desde el Ejecutivo provincial o nacional al municipio y agregó: "Cuando me puse en contacto para darles respuestas técnicas y solicitar que se hicieran obras hidráulicas indispensables para que no se inunde , no obtuve respuestas".

"No necesitábamos una réplica de Capital Federal en nuestra ciudad sino decisiones para proteger a las PyMes, reactivar la industria, generar empleo genuino e impulsar el comercio", concluyó el jefe comunal del Frente de Todos para responder al acto "proselitista" de Macri y Vidal.