DOMINGO 29

MÚSICA

Slayer

Obsesionados con la Segunda Guerra Mundial, los asesinos seriales, el sufrimiento en general y el infierno en particular, los miembros de la legendaria banda de trash metal Slayer llegan nuevamente a Buenos Aires en el marco de “The Final Campaign”, su gira mundial de despedida. La banda oriunda de California se formó en 1981 a manos del chileno Tom Araya, quien con 20 años fuera el vocalista y bajista de la banda, Jeff Hanneman, guitarrista que falleció en 2013 y que cuando nació la banda tenía 17 años, el baterista Dave Lombardo, que tenía 16 años y luego fue reemplazado por Paul Bostaph, y Kerry King, de 17 años. Luego de la muerte de Jeff, Gary Holt de Exodus tomó su lugar. Banda invitada: Horcas.

A las 21, en el Luna Park, Av. Madero 420. Entrada: desde $1600.

Pim Pau Presenta su nuevo disco: Corazón de Crianza. Después del éxito que trajo a la escena infantil su anterior trabajo Recreo, la banda presenta ahora un flamante material grabado durante su gira por Latinoamérica con la participación del Grupo Triii (Brasil), Hitayosara Ojeda (Colombia) y Kevin Johansen (Argentina).Hoy será el concierto presentación del álbum que a su vez celebra los tres años de giras y shows del grupo.

A las 15, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $350.

TEATRO

La suerte de la fea La pieza, que comienza su quinta temporada, aborda la historia de una violista de orquesta de señoritas obligada a que una figuranta se luzca en su lugar. Dotada de talento notable pero huérfana de belleza, Viola, la protagonista es condenada a musicalizar la hermosura y gracia ajena desde las sombras del foso de orquesta. Una reflexión teatral (con las dosis justas de humor) sobre el deseo, la soledad y los cánones de belleza de una época. De Mauricio Kartun, con la actuación de Luciana Dulitzky y dirección de Paula Ransenberg.

A las 16.30, en Teatro El Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Entrada: $600.

Dónde cae queda Obra compuesta por cuatro cuentos de Hebe Uhart (El juego de cartas, El budín esponjoso, Moreno y El recital de piano) que dan cuenta del mundo femenino y las relaciones genealógicas. A partir de un dispositivo que propone un sistema de tres actrices que interpretan el mismo personaje, se despliegan recuerdos y se rememora, viajando en el tiempo. La descripción de un juego de la infancia, la confección de un pastel misterioso, entre otras historias, son narradas y recreadas por este trío de mujeres atravesadas por las voces de madres, abuelas y tías. Intérpretes: Ana Schmukler, Leticia Gurfinkiel y Verónica Jordan. Dirección: Ana Lucía Morón, Diana Csipka, Paula Schiselman.

A las 20, en Casa Babá, Cnel Antonio Susini 2280. Entrada: $300.

DANZA

Homenaje a Ana Itelman Se presenta Suite de percal, un tributo a la coreógrafa y maestra a cargo del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín bajo la dirección de Andrea Chinetti, Miguel Ángel Elías, Elizabeth Rodríguez y Diego Poblete. La pieza es una reelaboración de 2x2 Tangos que Ana Itelman estrenó con su propio grupo en 1971. La obra está estructurada musicalmente por una retahíla de tangos, milongas, valses criollos y rancheras interpretados, entre otros, por Mercedes Simone, Edmundo Rivero y Aníbal Troilo, y enlazados por el candombe rioplatense.

A las 18, en el Hall Central del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

LUNES 30

ARTE

Giséle Freund

Con curaduría de Clara Masnatta, esta exhibición recorre la obra de la fotógrafa franco-alemana de origen judío a través de una reconstrucción que repone sus performances audiovisuales e ilumina su exilio en Buenos Aires. La exposición performática revisita la obra de la fotógrafa alemana nacionalizada francesa a través una arqueología moderna que pone en escena la importancia de Buenos Aires en su vida y su carrera. Retratos argentinos inéditos y las conferencias sobre escritores con proyección de diapositivas, verdaderas performances audiovisuales, que Freund repitió por el mundo a partir de su exilio porteño, ocupan el centro de esta reconstrucción.

En el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555. Entrada: $50.

Why What Who Se trata de una exposición itinerante con la que el Master “Fashion Artefact” del London College of Fashion (University of the Arts London) celebra el décimo aniversario. Cruza los campos de diseño, tecnología y tradición artesanal, explorando las experiencias que ponen en relación al cuerpo, los accesorios y sus materialidades. La muestra presentará trabajos de 24 egresados y tutores e incorporará en esta edición piezas desarrolladas por artistas locales, como Alejandra Mizrahi (Tucumán) y Juliana García Bello (Tierra del Fuego). Hasta el 1° de diciembre.

En el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires, Av. del Libertador 1902.

Cuerpos poscoloniales La exposición presenta un diálogo entre los artistas Kader Attia y Onyeka Igwe. Attia pone en cuestión el binomio visibilidad-invisibilidad sobre los cuerpos racializados en los centros urbanos europeos. A partir del testimonio de una serie de intelectuales, recorre las paradojas de la integración: sus voces relatan las humillaciones cotidianas que devalúan las identidades y son una denuncia a la política basada en el confinamiento de esos cuerpos. De modo complementario, se presenta el trabajo de Onyeka Igwe, quien mediante nuevas narrativas y el uso de danza, voz, texto y material de archivo también piensa el cuerpo desde el presente y en relación con su historia colonial.

En el Museo de la Universidad Nacional Tres de Febrero, MUNTREF, Valentín Gómez 4838. Gratis.

En torno al cuadrado La exposición presenta un diálogo entre la producción de Luis Tomasello (1915 - 2014) y Manuel Espinosa (1912 - 2006), un encuentro que da cuenta de la importancia del arte cinético latinoamericano y de los fundamentos de su trascendencia internacional. En esta nueva propuesta curatorial, el cuadrado es el elemento vinculante, por tratarse de la figura que ambos artistas adoptan como medio para trabajar el color. Curadores: Ayelén Vázquez y Joaquín Almeida.

En el Museo de Arte Contemporáneo - MACBA, Av. San Juan 328. Entrada: $140.

FOTOGRAFÍA

Zulema Maza La muestra El Presente está solo curada por Cecilia Cávanagh reúne 27 fotografías tomadas e intervenidas digitalmente por la artista, un video, objetos y una instalación. Zulema Maza recibió la Beca Miró en Barcelona, 1er Premio de Honor en la Trienal de El Cairo, 1er Premio Municipal de Grabado Manuel Belgrano, Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Grabado y los Premios Konex en dos oportunidades, entre otros.

En el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, Av. Alicia Moreau de Justo 1300 PB. Gratis.

MARTES 1°

ARTE

Yo soy santo

Para Alfredo Londaibere (Buenos Aires 1955-2017) la pintura representó su lenguaje, su economía y su campo de acción. La exploró desde múltiples perspectivas a través de sus diferentes roles como artista, curador y docente, en torno a un sistema de trabajo con lógica gremial centrado en el oficio. El Museo de Arte de Moderno presenta la primera exposición panorámica de su trabajo, con la curaduría de Jimena Ferreiro, que cuenta la historia de su devenir religioso a través de las imágenes que produjo en su camino. En sus obras confluye el arte clásico europeo, el cristianismo primitivo, la pintura colonial barroca y los modernismos.

En el Museo de Arte Moderno - MAMBA, Avenida San Juan 350. Entrada: $50.

Famófagos Los famosos son la excusa que utiliza el artista Mariano Lucano para construir imágenes que retratan la aglomeración de fans y paparazzi en torno a las celebridades. Mariano Lucano es dibujante e ilustrador editorial. Fue fundador y director de Revista Barcelona (2003-2019). La muestra reúne 14 dibujos de tintas sobre papel en formatos desde mediano y gran formato. Inaugura hoy.

A las 18.30, en el Congreso Nacional, Anexo, Av. Rivadavia 1841. Gratis.

La epopeya de la crisálida La exposición de Flavia Da Rin es una instalación inmersiva donde confluyen los géneros del video y la historieta enlazando sus maneras particulares de vincular las imágenes con la narración. Hasta el 9 de noviembre.

En Ruth Benzacar Galería de Arte, Juan Ramirez de Velasco 1287. Gratis.

Querido Margen Exhibición individual de Lucas Di Pascuale. El artista problematiza su práctica del dibujo abordando diversos aspectos que hasta el momento no tenían un marcado protagonismo. Por un lado, propone un hacer imbricando lectura, cita y dibujo a partir de paletas acotadas. ¿El dibujo es color? Esas acciones comienzan en un sector del papel como si se trataran de una mancha de humedad cuyo impulso le hace llegar hasta los bordes. Ese papel luego reclama mayores dimensiones y así aparecen, por primera vez en el hacer de Di Pascuale, dibujos de gran formato. Inaugura hoy.

A las 19, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

Territorios emocionales La exposición reúne el trabajo de seis artistas que se inspiran en la vida íntima, familiar, en los recuerdos y en sus vivencias. Trabajan en la soledad del taller tramando a partir de lo textil un territorio personal, íntimo y privado. Un trabajo que se configura en un largo período de tiempo para generar un presente que nos retrotrae a un pasado. Con obras de artistas Mario Balbuena, Miguel Ángeles Cárdenes, Guillermina Lynch, Lía Porto, Nilda Rosemberg y Verónica Ryan. Curaduría: Lola Silberman. Hasta el 2 de noviembre.

En Camarones Arte Contemporáneo, Camarones 1645. Gratis.

Lihuel González Un paisaje no deja de existir aunque le demos la espalda, muestra individual de Lihuel González curada por María Alejandra Gatti. Compuesta por dos actos, la exposición fue concebida a partir del intento de retratar lo invisible. El primer acto, del 7 al 25 de septiembre, comienza con una performance donde un ser casi imperceptible nos devela una dimensión antes oculta. El segundo acto, del 26 de septiembre al 12 de octubre propone un desmontaje/montaje performático, donde las piezas exhibidas serán descolgadas para dar lugar a una nueva exhibición de fotografías, esculturas y videos.

En Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

MIÉRCOLES 2

ETCÉTERA

Mi tesoro indie

El ciclo tiene como eje pensar en los recuerdos, en la nostalgia y en lo coleccionable que rodea a la cultura independiente. Cada encuentro propondrá un cruce entre una personalidad del mundo de la música con otra de una disciplina artística. Las charlas sucederán en formato de conversatorio, moderadas por el multifacético Dani Umpi. Hoy se presentan Santiago Motorizado y Fabián Casas. Los miércoles siguientes: Mariano Di Cesare y Mariano Blatt; Marilina Bertoldi y Albertina Carri; Julieta Venegas y Mariana Enriquez; y Julián Kartun y Tamara Tenembaum.

A las 21, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $250.

ARTE

Neón, líneas del cosmos El cosmos como órgano rector da contexto a la exposición, donde un colectivo de artistas propone una exploración a través del diálogo entre el color, las formas, las diversas dimensiones y el espacio, irrumpiendo así en la percepción del visitante a través de numerosas representaciones bidimensionales y tridimensionales. Artistas: María Inés Cámara, Salvador Costanzo, César Ariel Fioravanti, Alicia Fontana, Eugenio Monferrán, Adriana Omahna, Armando Ramaglia, María Eugenia Varela, Enrique Tommaseo, Cristina Sicardi y Sergio Santos. Curador: Sebastián Vidal Mackinson.

En el Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644. Gratis.

Formas de desmesura La exposición curada por Verónica Tell reúne una veintena de obras creadas entre 1995 y 2018 por artistas argentinos contemporáneos que reflexionan sobre los procedimientos y los límites de la fotografía. Las diversas técnicas empleadas para crear las obras dan cuenta de las exploraciones formales de los artistas sobre el dispositivo: las obras proponen una deconstrucción de los modos de entender la fotografía como arte. Hasta el 3 de noviembre.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

El Fausto criollo La exposición reúne 21 ilustraciones de Benicio Núñez que forman parte de su versión de El Fausto criollo, de Estanislao del Campo. Se trata de un recorrido por la particular lectura del clásico nacional en las coloridas tintas del artista.

En la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

We Got The Funk Sexta edición de un festival en homenaje a la música de raíz afro. Comienza hoy en sus tres sedes: El Emergente: Acuña de Figueroa 1030, Gallo 333 y #1040 Polo Cultural. Hoy se presentarán EMME, el viernes será el turno de Willy Crook, y el sábado Malosetti; entre muchas otras bandas que rinden tributo al género.

A las 20, en El Emergente, Francisco Acuña de Figueroa 1030. Entrada: $250.

TEATRO

Brotherhood La obra escrita y dirigida por Anahí Ribeiro retrata un momento en la vida de siete hermanos, cuando los padres comienzan su etapa de deterioro. Ellos enfrentarán la pérdida desde los lugares que deciden ocupar, desde sus propios miedos, egos, inseguridades, y vivencias. En Brotherhood la enfermedad y la muerte detonan lo establecido, la estructura, los roles, los lazos; y pondrán a prueba la fortaleza de la trama familiar.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Juan Ramirez de Velasco 419. Entrada: $350.

JUEVES 3

CINE

Retrospectiva Jean Renoir

Renoir fue el más importante director del llamado “realismo poético” del cine francés durante la década del 30, pero trascendió rápidamente esa etiqueta para convertirse en uno de los pocos puentes entre su generación y la de la Nueva Ola, que lo quiso como a un padre. Por primera vez en muchos años, la mayor parte de su obra podrá verse en Malba Cine durante todo el mes de octubre, en copias en fílmico, gracias a la cooperación del Institut Français d'Argentine y la Embajada de Francia. El ciclo comienza hoy, a las 22.30, con la proyección de Esta tierra es mía (1943). Sigue el sábado 5 con La gran ilusión (1937).

A las 21, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. San Juan 351. Gratis.

El prof3s1on4l El documental de Martín Farina registra el mundo de trabajo del cineasta argentino Raúl Perrone en directo, en medio del rodaje de una de sus películas. Habitualmente Perrone no permite que registren su labor, para él representa un acto de intimidad, algo muy personal. Sin embargo, Martín Farina, director de ésta película, se gana su confianza y logra que lo habilite a participar de ese acontecimiento fílmico, para construir un retrato del cineasta de Ituzaingó, mostrándolo como director de cine pero, al mismo tiempo, como ser humano, con sus luces y sombras.

En Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $30.

FOTOGRAFÍA

Kilombo La exposición de fotografía Kilombo. El legado de África en Brasil, de la fotógrafa María Daniel Balcazar, reúne imágenes ambientadas en favelas, quilombos y cementerios de Río de Janeiro, Bahía y Minas Gerais que evocan el sincretismo cultural y religioso de las costumbres africanas y portuguesas, parte esencial de la identidad del pueblo brasileño. Entre los años 1550 y 1950, período en el que se desarrolló el tráfico trasatlántico, Brasil recibió una verdadera diáspora africana (de cada 100 individuos que llegaron, 86 eran esclavos) convirtiéndose en el país que más deportados recibió para trabajar en los cultivos de la caña de azúcar, de algodón y en las extracciones de las minas. La inmensa mayoría desembarcó en los principales puertos de Rio de Janeiro, Salvador y Recife. Hasta el 27 de octubre.

En Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín. Entrada: $150.

Weegee. La cámara del crimen Nacido en Austria, hijo de inmigrantes húngaros, Arthur Felling (1899-1968), conocido como Weegee, llegó a Estados Unidos en 1910. Tuvo una infancia difícil y se vio obligado a abandonar sus estudios para mantener a su familia. Desde joven trabajó como fotógrafo callejero y fue asistente de otros fotógrafos. Recién en 1935 se convirtió en fotógrafo de noticias independiente. Weegee es el arquetipo de reportero gráfico a la caza de una imagen sensacionalista. Las imágenes de escenas de crímenes, las víctimas de un ajuste de cuentas en el interior de los coches, las playas urbanas superpobladas y las escenas grotescas, resultan aún hoy día impactantes. La exposición inaugura hoy.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín. Entrada: $200.

MÚSICA

Seal El cantante y compositor británico se presenta en Buenos Aires en el marco de una gira mundial, presentando sus más grandes éxitos. El hombre de “Kiss from a rose”, canción que ha sido un éxito mundial, además interpretará canciones de su nueva producción discográfica.

A las 21, en el Luna Park, Av. Madero 420. Entrada: desde $1400.

VIERNES 4

CINE

Robert Siodmal, más allá del noir

El ciclo presenta trece largometrajes del gran realizador alemán que recorren sus diversas etapas como cineasta: los inicios en su país natal, su exilio en Francia y los EE.UU. –donde dirigió varios de sus films más emblemáticos, muchos de ellos dentro del terreno del policial negro– y el regreso al cine europeo durante las décadas del 50 y 60. El programa incluye la obra seminal Gente en domingo, clásicos del film noir y el melodrama gótico como Los asesinos y La escalera de caracol, y largometrajes poco vistos como Mollenard, el capitán corsario y De noche, cuando vino el Diablo. Hoy se podrá ver El hijo de Drácula (1943), con Lon Chaney Jr.

A las 14, 16.30 y 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $60.

TEATRO

Trastorno Después de Muñeca (versión libre del original de Discépolo) y La farza de kis ausentes (versión libre del original El Desierto Entra en la Ciudad de R. Arlt), Pompeyo Audivert presenta una versión libre de El Pasado, de Florencio Sánchez; completando así un tríptico de versiones de autores rioplatenses. Las tres obras cruzan poéticamente, bajo distintas circunstancias aparentes, temáticas de fondo de la teatralidad: identidad y pertenencia, a un nivel extra-cotidiano, sagrado. La dirección está a cargo de la dupla Pompeyo Audivert y Andrés Mangone.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $400.

Un cuerpo en algún lugar La obra explora la búsqueda del amor a través de los límites entre la ficción y la realidad. Una búsqueda que indaga en la concepción de las relaciones, del tiempo y de lo que significa amar a alguien. Actúan: Fernando del Gener y Andrés Passeri. Dirección: Gon Ramos.

A la 23, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $350.

Revista Llegas Cumple 15 años presenta un festival gratuito durante octubre en el Centro Cultural 25 de Mayo. Hoy se presenta Trópico del Plata, de Rubén Sabadini, con Laura Nevole.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

ARTE

Arte Singular La muestra está integrada por 60 obras de 22 artistas nacionales con discapacidades mentales enmarcadas en el denominado “Art Brut o Outsider Art” que fascinó a Paul Klee, Max Ernst y Jean Dubuffet. La exposición se complementa con el catálogo Arte Singular en Argentina y forma parte de un proyecto inclusivo que busca difundir el talento de los autores y la riqueza de sus obras. La iniciativa cuenta con la dirección de la reconocida artista plástica Nora Aslan. Hasta el 30 de octubre.

En El Más Acá Club, Av. Caseros 514. Gratis.

MÚSICA

Alemania Argentina Coral De gira por nuestro país, el premiado Coro Juvenil del Estado de Rheinland-Pfalz (Alemania), Landes Jugend Chor, se presenta en Argentina dirigido por Jan Schumacher (Alemania) y Virginia Bono (Argentina). Durante el concierto el público podrá disfrutar de un repertorio para coro a capella integrado por obras argentinas folklóricas y sacras, y la celebrada música romántica de Alemania. En esta oportunidad, el Coro de Cámara Zahir, que dirige Diego Boero, es el coro anfitrión.

A las 21, en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto y Cabildo. Gratis.

SÁBADO 5

MÚSICA

Mariposas de Madera Miguel Grinberg presenta un festival que celebra la tradición e historia del rock argentino. Luego del suceso de la primera edición realizada el año pasado, el escritor, poeta y periodista Miguel Grinberg presenta la distinción a los protagonistas de la escena rockera de los años 1975 a 1983. Participarán figuras del rock nacional como Litto Nebbia, Patricia Sosa, Piero, Víctor Heredia, Ricardo Soule, Hector Starc, Los Violadores, Luciano Napolitano, Los Tipitos, Claudia Puyó, Maria Rosa Yorio, y Raúl Fernandez, entre muchos otros.

A las 19, en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. Entrada: $600.

Festival Viaje de Agua

Llega la cuarta edición del Festival Viaje de Agua, un evento curado y organizado por Poseidótica que tiene por objetivo reunir bandas legendarias con otras más jóvenes, apostando a la diversidad y a la calidad musical. Luego de las exitosas ediciones anteriores, Poseidótica vuelve a aterrizar en Ciudad Cultural Konex convocando a 8 bandas y solistas con propuestas disímiles y que al mismo tiempo comparten el mismo espíritu independiente. El line up completo de la cuarta parte de la saga convoca a Massacre, Poseidótica, Sauron, Marina Fages, Translúcido, Lucy Patané, IAH, Los Tábanos Experience (Chile) y Los Llanos.

A partir de las 15, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $600.

Daniel Maza Cuarteto El destacado bajista, cantante y compositor se presenta en formato de cuarteto junto a Leandro “Pitu” Marquesano en piano y teclados y Fabián “Sapo” Miodownik en batería y Ramiro Cubilla en guitarra. Anticipará temas de esta nueva formación, con la que Maza grabará su nuevo disco de este año. La propuesta de Daniel Maza transita diferentes géneros musicales: el público podrá disfrutar de Latin Jazz, Boleros, Vals, Bossa Nova y siempre el Candombe, que es marca de identidad del bajista.

A las 21, en Bebop, Moreno 364. Entrada: $350.

Alejandro Bettinotti Presenta su nuevo disco. Las diez canciones que integran Armas de la paz son el giro más actual de una trayectoria de casi tres décadas y 14 discos. Las canciones exploran cuestiones como la identidad, el paso del tiempo, las relaciones de pareja y las contradicciones del cuerpo social, con humor no exento de profundidad. Bettinotti estará acompañado por Javier Crego (percusión, armónica, coros), Ezequiel Spika (guitarra eléctrica, coros, palmas), Juan Mazal (batería, coros, palmas), Virginia Alayon (voz), Hernán Fernández (bajos), Juan Pablo Hernández (guitarra acústica) y Juan Carlos Rondon (bajos).

A las 21, en Teatro del Globo, Marcelo T.de Alvear 1155. Entrada: $300.

TEATRO

Late el corazón de un perro ¿Cómo es el abrazo entre una madre y una hija que hace años no se ven? ¿Hasta qué punto puede estirarse una mentira con el afán de edificar una verdad que nos ayude a vivir? ¿Qué lógica opera en la voluntad de una persona que acumula de manera compulsiva todo tipo de objetos? En un pueblo del interior, una azafata y un bombero tienen veinticuatro horas para convencer a una mujer de desprenderse de una sobreacumulación de muebles y basura que la mantienen cautiva en su propia casa. De Franco Verdoia. Con Mónica Antonópulos, Silvina Sabater y Diego Gentile.

A las 18, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $350.