El insólito papel de Luis Brandoni

“Hola, nena querida, Beto”, arranca el mensaje del actor Luis Brandoni, desde Madrid, que se viralizó y que llama a votar por Mauricio Macri con una curiosa consigna: “Si no hay fraude, ganamos, tal vez en primera vuelta, si no en segunda vuelta”.

En el mensaje, el actor de Esperando la carroza manifiesta que “estoy cada vez más convencido de que vamos a ganar las elecciones” y que ese entusiasmo se palpa en España, donde “algunos que hace más de treinta años viven acá, por primera vez van a ir a votar”. Agrega, inclusive, el ejemplo de un matrimonio que viajará a sufragar a la embajada argentina en Portugal. Calculó, además, en 300 mil la cantidad de votantes en el exterior.

“Si no hay fraude ganamos nosotros, porque me enteré antes de anoche, viendo un reportaje a Pichetto, que la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires se hicieron en las escuelas que eran todas kirchneristas. Entonces, cómo no iba a haber fraude”, siguió el actor en una curiosa interpretación.

Así trató de explicar que Axel Kicillof sacara más votos que Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires. “¿Somos tan giles, tan boludos que nos creemos cualquier cosa?”, sigue el audio. “¿Cómo vamos a creer que Kicillof le va a ganar a María Eugenia Vidal? Esto no es así, mi amor”.

Finalmente, alabó que la fiscalización la organice el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, “un hombre capaz”, y dejó un mensaje de esperanza: “Vamos a ganar y vamos a ser felices los días que nos quedan".

Sus declaraciones generaron reacciones en las redes sociales.